Черниговской «Десне» усложнили задачу попадания в Премьер-лигу

Количество команд в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне не будет увеличено – в чемпионате выступит 12 команд.Такое решение было принято на совещании с представителями клубов украинского элитного дивизиона.Клубы отметили, что сокращение количества участников повысило интерес к чемпионату. К тому же, среди претендентов на повышение в классе нет достаточного количеств клубов с надлежащей инфраструктурой.Ранее функционеры украинского футбола не исключали возможности возвращения к формату 16 команд в Премьер-лиге. В этом случае из первой лиги в элиту по итогам текущего сезона поднималось бы не менее 4 команд.Теперь же, согласно действующему регламенту, лишь две сильнейшие команды первой лиги получат право играть в Премьер-лиге.Сегодня «Десна» занимает 2-е место в чемпионате, опережая ривненский «Верес» на 1 очко. До конца чемпионата командам осталось провести по 8 матчей.