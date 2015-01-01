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Расширения Премьер-лиги на сезоне 2017/2018 не будет. Так что черниговской «Десне» нельзя опускаться со 2-го места в чемпионате.
Количество команд в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне не будет увеличено – в чемпионате выступит 12 команд.
Такое решение было принято на совещании с представителями клубов украинского элитного дивизиона.
Клубы отметили, что сокращение количества участников повысило интерес к чемпионату. К тому же, среди претендентов на повышение в классе нет достаточного количеств клубов с надлежащей инфраструктурой.
Ранее функционеры украинского футбола не исключали возможности возвращения к формату 16 команд в Премьер-лиге. В этом случае из первой лиги в элиту по итогам текущего сезона поднималось бы не менее 4 команд.
Теперь же, согласно действующему регламенту, лишь две сильнейшие команды первой лиги получат право играть в Премьер-лиге.
Сегодня «Десна» занимает 2-е место в чемпионате, опережая ривненский «Верес» на 1 очко. До конца чемпионата командам осталось провести по 8 матчей.
Черниговской «Десне» усложнили задачу попадания в Премьер-лигу
- Сегодня, 14:03
- Просмотров: 4
Расширения Премьер-лиги на сезоне 2017/2018 не будет. Так что черниговской «Десне» нельзя опускаться со 2-го места в чемпионате.
Количество команд в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне не будет увеличено – в чемпионате выступит 12 команд.
Такое решение было принято на совещании с представителями клубов украинского элитного дивизиона.
Клубы отметили, что сокращение количества участников повысило интерес к чемпионату. К тому же, среди претендентов на повышение в классе нет достаточного количеств клубов с надлежащей инфраструктурой.
Ранее функционеры украинского футбола не исключали возможности возвращения к формату 16 команд в Премьер-лиге. В этом случае из первой лиги в элиту по итогам текущего сезона поднималось бы не менее 4 команд.
Теперь же, согласно действующему регламенту, лишь две сильнейшие команды первой лиги получат право играть в Премьер-лиге.
Сегодня «Десна» занимает 2-е место в чемпионате, опережая ривненский «Верес» на 1 очко. До конца чемпионата командам осталось провести по 8 матчей.
Источник: 0462.ua
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