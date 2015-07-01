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«Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговской области
- Сегодня, 14:49
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Дочь губернатора Черниговской области Валерия Кулич Анна в свои 20 лет объездила чуть ли не весь мир.
Об этом свидетельствуют ее фото в социальных сетях, рассказывают в передаче «Гроші».
Неделя в Лондоне - легко. Проживание тоже не из дешевых. Девочка выставила фото одного из самых дорогих отелей Лондона. Номер в нем будет стоить 9000 гривен. Семь ночей получится 60 000 гривен.
За последний год девушка посетила более 20 уголков мира. Объездила чуть ли не всю Америку и Европу.
Так, дочь черниговского губернатора Анна побывала во Флориде, Аризоне, Риме, Барселоне, Калифорнии, Грузии, Швейцарии, Амстердаме, Чикаго. Была в Нью-Йорке и отдыхала на пляжах Майами и Шри-Ланки.
Была девушка и в Турции, в гостинице для богатых туристов. Фото сделаны на территории роскошного отеля, в курортном городке Белек. Стоимость номера за 1 ночь стоит минимум 16 000 гривен. Это почти 160 000 гривен за 10 ночей.
Как известно, Валерий Кулич отмечал в своей декларации за 2015 год, который держит наличными 800 000 долларов.
Кроме того, он является конечным бенефициаром 8 компаний, входящих в его совместной с Черниговским городским головой Владиславом Атрошенко бизнес-империи.
По заработной плате председатель Черниговской ОГА отметил, что 2015 год заработал на этом посту 80 000 гривен.
Кроме того, в сообщении о существенных изменениях в декларации, Кулич указал, что получил 2, 48000000 гривен дивидендов от предприятий, где он является конечным бенефициаром.
Видео - телеканал "1+1"
Об этом свидетельствуют ее фото в социальных сетях, рассказывают в передаче «Гроші».
Неделя в Лондоне - легко. Проживание тоже не из дешевых. Девочка выставила фото одного из самых дорогих отелей Лондона. Номер в нем будет стоить 9000 гривен. Семь ночей получится 60 000 гривен.
За последний год девушка посетила более 20 уголков мира. Объездила чуть ли не всю Америку и Европу.
Так, дочь черниговского губернатора Анна побывала во Флориде, Аризоне, Риме, Барселоне, Калифорнии, Грузии, Швейцарии, Амстердаме, Чикаго. Была в Нью-Йорке и отдыхала на пляжах Майами и Шри-Ланки.
Была девушка и в Турции, в гостинице для богатых туристов. Фото сделаны на территории роскошного отеля, в курортном городке Белек. Стоимость номера за 1 ночь стоит минимум 16 000 гривен. Это почти 160 000 гривен за 10 ночей.
Как известно, Валерий Кулич отмечал в своей декларации за 2015 год, который держит наличными 800 000 долларов.
Кроме того, он является конечным бенефициаром 8 компаний, входящих в его совместной с Черниговским городским головой Владиславом Атрошенко бизнес-империи.
По заработной плате председатель Черниговской ОГА отметил, что 2015 год заработал на этом посту 80 000 гривен.
Кроме того, в сообщении о существенных изменениях в декларации, Кулич указал, что получил 2, 48000000 гривен дивидендов от предприятий, где он является конечным бенефициаром.
Видео - телеканал "1+1"
Источник: 0462.ua
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