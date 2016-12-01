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Патрульные по горячим следам задержали мужчин, обворовавших чернигоца в троллейбусе
- Сегодня, 15:02
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В воскресенье, 23 апреля, на линию «102» позвонил мужчина и сообщил, что во время поездки в общественном транспорте двое неизвестных украли у него кошелек с деньгами и документами. Мужчины вышли из троллейбуса, а заявитель последовал за ними. К нему немедленно выехал экипаж патрульной полиции.
По дороге один из патрульных все время разговаривал по телефону с заявителем, и полицейские имели точное описание людей, которые похитили кошелек, и в какую сторону они направились. Уже на подъезде к месту, заявитель сообщил, что злоумышленники разделились и он следит за одним из них.
На соседней улице патрульные перехватили заявителя и мужчину, на которого тот указал, как на вора. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него деньги. Сумма совпала с той, что была украдена.
По дороге в отдел полиции задержаный назвал адрес, где может находиться его сообщник, которого впоследствии в отдел полиции доставил другой патрульный экипаж.
Пострадавший еще раз узнал обоих. Задержанные признались в совершении кражи и рассказали, куда они дели документы. Именно в том месте их и нашли правоохранители.
По дороге один из патрульных все время разговаривал по телефону с заявителем, и полицейские имели точное описание людей, которые похитили кошелек, и в какую сторону они направились. Уже на подъезде к месту, заявитель сообщил, что злоумышленники разделились и он следит за одним из них.
На соседней улице патрульные перехватили заявителя и мужчину, на которого тот указал, как на вора. Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него деньги. Сумма совпала с той, что была украдена.
По дороге в отдел полиции задержаный назвал адрес, где может находиться его сообщник, которого впоследствии в отдел полиции доставил другой патрульный экипаж.
Пострадавший еще раз узнал обоих. Задержанные признались в совершении кражи и рассказали, куда они дели документы. Именно в том месте их и нашли правоохранители.
Источник: 0462.ua
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