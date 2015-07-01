В Черниговской области уже посеяли первые в этом году 10 тысяч гектаров кукурузы

В частности, зерновых культур посеяно около 78 000 гектаров, что составляет 17% к прогнозу. Из них - 60 000 гектаров, или 96% от запланированного ранних зерновых (пшеница, ячмень, овес и горох).Кроме того, посеяно почти 87 тысяч гектаров (48%) подсолнечника и более 4 тысяч гектаров (66%) сахарной свеклы.Также аграрии 11 районов начали посев кукурузы на зерно. На сегодня посеяно первые 10 тысяч гектаров.Всего к посеву яровых в области подготовлено 459 000 гектаров, или почти 52%