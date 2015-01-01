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В Чернигове выбирают лучшего госслужащего

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:02
  • Просмотров: 0
В Чернигове выбирают лучшего госслужащегоВчера и сегодня, 24 и 25 апреля, в Чернигове соревнуются госслужащие.

Соревнование проходит в рамках Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий». Это первый тур.

Вчера во время первого этапа первого тура в номинациях «Лучший руководитель» и «Лучший специалист» четверо черниговских участников прошли тестирование на знание Конституции Украины и законодательства о государственной службе.

Сегодня – второй этап и конкурсанты демонстрируют уровень владения персональным компьютером, выполняя практические задания.

Следующий, II-й тур Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий» будет проходить в мае-июне.\

Кстати, победители конкурса в каждой номинации награждаются денежным вознаграждением, а также пользуются правом целевого направления и поступления вне конкурса в Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, ее региональные институты, магистратур вузов, которые проводят подготовку специалистов по специальности «Публичное управление и администрирование» .шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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