4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове выбирают лучшего госслужащего
В Чернигове выбирают лучшего госслужащего
- Сегодня, 16:02
- Просмотров: 0
Вчера и сегодня, 24 и 25 апреля, в Чернигове соревнуются госслужащие.
Соревнование проходит в рамках Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий». Это первый тур.
Вчера во время первого этапа первого тура в номинациях «Лучший руководитель» и «Лучший специалист» четверо черниговских участников прошли тестирование на знание Конституции Украины и законодательства о государственной службе.
Сегодня – второй этап и конкурсанты демонстрируют уровень владения персональным компьютером, выполняя практические задания.
Следующий, II-й тур Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий» будет проходить в мае-июне.\
Кстати, победители конкурса в каждой номинации награждаются денежным вознаграждением, а также пользуются правом целевого направления и поступления вне конкурса в Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, ее региональные институты, магистратур вузов, которые проводят подготовку специалистов по специальности «Публичное управление и администрирование» .
Соревнование проходит в рамках Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий». Это первый тур.
Вчера во время первого этапа первого тура в номинациях «Лучший руководитель» и «Лучший специалист» четверо черниговских участников прошли тестирование на знание Конституции Украины и законодательства о государственной службе.
Сегодня – второй этап и конкурсанты демонстрируют уровень владения персональным компьютером, выполняя практические задания.
Следующий, II-й тур Всеукраинского конкурса «Лучший государственный служащий» будет проходить в мае-июне.\
Кстати, победители конкурса в каждой номинации награждаются денежным вознаграждением, а также пользуются правом целевого направления и поступления вне конкурса в Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, ее региональные институты, магистратур вузов, которые проводят подготовку специалистов по специальности «Публичное управление и администрирование» .
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Скандальный дом на Стрижне попал в число лучших жилых зданий Украины
Два черниговских дома на барегу Стрижня попали в число финалистов всеукраинского конкурса на
Управления патрульной полиции Чернигова объявляет конкурс!
В рамках проведения Недели безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в городе
Гала-концерт победителей всеукраинского конкурса военно-патриотической песн ...
6 октября, в Черниговском городском дворце культуры состоится Гала-концерт победителей
Юный вокалист из Черниговщины завоевал Гран-при Международного фестиваля пе ...
Недавно в городе Днепропетровске проходил VIII Международный фестиваль песни «Чернобыльские
Нежинские школьники создали настольную игру о том, как правильно собирать м ...
В Киеве ко Дню экологического образования торговая сеть «Фокстрот» в музее популярной науки
В Чернигове Центр работы с детьми и молодежью по месту жительства объявляет ...
Три новогодние конкурсы для воспитанников клубов по месту проживание объявил в Чернигове Центр
Добавить комментарий!