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Черниговка отдала мошенникам деньги, которые ее сын собирал на квартиру
- Вчера, 16:32
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Побила все рекорды по сумме отданных денег 61-летняя черниговка Валентина Лугина. Женщина живет на Массанах по улице Костромской. Это случилось утром 21 апреля. Валентина Ивановна была дома. Старший сын хлопотал по хозяйству. Вдруг раздался звонок домашнего телефона…
- Звонил якобы младший сын, - рассказывает пенсионерка. – Он говорил, что переходил дорогу на пешеходном переходе, когда его сбила машина и водитель скрылся. Рассказывал, что сейчас находится в черниговской больнице и у него серьезные травмы. Умолял, чтобы я с ним говорила, что ему так легче. Даже дал трубку «лечащему врачу» и тот подтвердил, что состояние у младшего очень серьезное и, что его необходимо везти в Киев. Только там ему смогут оказать такую сложную медицинскую помощь, а для этого нужны деньги и немалые. Потом снова взял трубку «Миша» и сказал, что сейчас подъедет его друг Саша и чтобы я ему отдала деньги.
Потерпевшая вспоминает, что мошенник, как она потом поняла, спросил домашний адрес, мало того она сама дала свой номер мобильного, потому что он его не знал.
Я спросила Валентину Ивановну, ну как друг и не знает ни адреса, ни телефона, да и сын тоже? Женщина тяжело вздохнула и продолжила рассказ:
- Он, бандит, в скорости пришел. Аккуратненький паренек, единственное, что очень хорошо запомнилось светло-голубые кроссовки. Я отдала все деньги, которые были в доме (а это 12 200 евро, 6 100 $ и 54 000 гривен. – авт.), их собирал старший сын себе на квартиру. Горбатился несколько лет в Голландии, копейку к копейке складывал. Теперь ему придется начинать все сызнова.
Потерпевшая вспоминает, что спросила у парня, где сын и как она сможет его увидеть. На что мошенник ответил, что сейчас его «скорой» повезут в Киев и ее, мать заберут с собой. Сказал, чтобы ждала около «Седама» на Масанах. Я спросила, через Масаны на Киев? Как минимум странно.
Женщина также рассказала, что отдала не подумав, как будто кто-то пелену на глаза навесил. Потом пошла к магазину и стала ожидать:
- У меня еще как назло мобильный сел (мошенники держали меня на телефоне два часа) и старший сын, не спрашивая, зачем мне мобильный, дал свой сенсорный, которым я пользоваться не умею. Хожу с одной стороны в другую, хожу.
Смотрю все «скорые», а перезвонить не могу. Пока, какой-то мужчина на автостоянке, что около «Седама» не спросил в чем дело и не вызвался помочь. Мы набрали моей невестке и та сразу примчалась. Потом и Мише позвонили – а с ним все в порядке. С невесткой я уже ездила на Шевченко, 13 заявление писать.
Я спросила у Валентины, читала ли она предупреждения об активизации мошенников.
- Да читала, но говорю же, как пелена на глазах.
В тот же день еще два мошенничества, только масштабами поменьше случилось в областном центре.
В первом у 69-летней Людмилы Бондаревой, которая проживает на проспекте Победы, тоже со сказками, что сын попал в ДТП, выманили 7 000 гривен. Во втором (история та же) 85-летняя Мария Калиниченко – 6 000 грн.
Поэтому правоохранители еще раз предупреждают: будьте бдительны!
- Звонил якобы младший сын, - рассказывает пенсионерка. – Он говорил, что переходил дорогу на пешеходном переходе, когда его сбила машина и водитель скрылся. Рассказывал, что сейчас находится в черниговской больнице и у него серьезные травмы. Умолял, чтобы я с ним говорила, что ему так легче. Даже дал трубку «лечащему врачу» и тот подтвердил, что состояние у младшего очень серьезное и, что его необходимо везти в Киев. Только там ему смогут оказать такую сложную медицинскую помощь, а для этого нужны деньги и немалые. Потом снова взял трубку «Миша» и сказал, что сейчас подъедет его друг Саша и чтобы я ему отдала деньги.
Потерпевшая вспоминает, что мошенник, как она потом поняла, спросил домашний адрес, мало того она сама дала свой номер мобильного, потому что он его не знал.
Я спросила Валентину Ивановну, ну как друг и не знает ни адреса, ни телефона, да и сын тоже? Женщина тяжело вздохнула и продолжила рассказ:
- Он, бандит, в скорости пришел. Аккуратненький паренек, единственное, что очень хорошо запомнилось светло-голубые кроссовки. Я отдала все деньги, которые были в доме (а это 12 200 евро, 6 100 $ и 54 000 гривен. – авт.), их собирал старший сын себе на квартиру. Горбатился несколько лет в Голландии, копейку к копейке складывал. Теперь ему придется начинать все сызнова.
Потерпевшая вспоминает, что спросила у парня, где сын и как она сможет его увидеть. На что мошенник ответил, что сейчас его «скорой» повезут в Киев и ее, мать заберут с собой. Сказал, чтобы ждала около «Седама» на Масанах. Я спросила, через Масаны на Киев? Как минимум странно.
Женщина также рассказала, что отдала не подумав, как будто кто-то пелену на глаза навесил. Потом пошла к магазину и стала ожидать:
- У меня еще как назло мобильный сел (мошенники держали меня на телефоне два часа) и старший сын, не спрашивая, зачем мне мобильный, дал свой сенсорный, которым я пользоваться не умею. Хожу с одной стороны в другую, хожу.
Смотрю все «скорые», а перезвонить не могу. Пока, какой-то мужчина на автостоянке, что около «Седама» не спросил в чем дело и не вызвался помочь. Мы набрали моей невестке и та сразу примчалась. Потом и Мише позвонили – а с ним все в порядке. С невесткой я уже ездила на Шевченко, 13 заявление писать.
Я спросила у Валентины, читала ли она предупреждения об активизации мошенников.
- Да читала, но говорю же, как пелена на глазах.
В тот же день еще два мошенничества, только масштабами поменьше случилось в областном центре.
В первом у 69-летней Людмилы Бондаревой, которая проживает на проспекте Победы, тоже со сказками, что сын попал в ДТП, выманили 7 000 гривен. Во втором (история та же) 85-летняя Мария Калиниченко – 6 000 грн.
Поэтому правоохранители еще раз предупреждают: будьте бдительны!
Источник: 0462.ua
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