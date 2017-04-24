Черниговка отдала мошенникам деньги, которые ее сын собирал на квартиру

- Звонил якобы младший сын, - рассказывает пенсионерка. – Он говорил, что переходил дорогу на пешеходном переходе, когда его сбила машина и водитель скрылся. Рассказывал, что сейчас находится в черниговской больнице и у него серьезные травмы. Умолял, чтобы я с ним говорила, что ему так легче. Даже дал трубку «лечащему врачу» и тот подтвердил, что состояние у младшего очень серьезное и, что его необходимо везти в Киев. Только там ему смогут оказать такую сложную медицинскую помощь, а для этого нужны деньги и немалые. Потом снова взял трубку «Миша» и сказал, что сейчас подъедет его друг Саша и чтобы я ему отдала деньги.Потерпевшая вспоминает, что мошенник, как она потом поняла, спросил домашний адрес, мало того она сама дала свой номер мобильного, потому что он его не знал.Я спросила Валентину Ивановну, ну как друг и не знает ни адреса, ни телефона, да и сын тоже? Женщина тяжело вздохнула и продолжила рассказ:- Он, бандит, в скорости пришел. Аккуратненький паренек, единственное, что очень хорошо запомнилось светло-голубые кроссовки. Я отдала все деньги, которые были в доме (а это 12 200 евро, 6 100 $ и 54 000 гривен. – авт.), их собирал старший сын себе на квартиру. Горбатился несколько лет в Голландии, копейку к копейке складывал. Теперь ему придется начинать все сызнова.Потерпевшая вспоминает, что спросила у парня, где сын и как она сможет его увидеть. На что мошенник ответил, что сейчас его «скорой» повезут в Киев и ее, мать заберут с собой. Сказал, чтобы ждала около «Седама» на Масанах. Я спросила, через Масаны на Киев? Как минимум странно.Женщина также рассказала, что отдала не подумав, как будто кто-то пелену на глаза навесил. Потом пошла к магазину и стала ожидать:- У меня еще как назло мобильный сел (мошенники держали меня на телефоне два часа) и старший сын, не спрашивая, зачем мне мобильный, дал свой сенсорный, которым я пользоваться не умею. Хожу с одной стороны в другую, хожу.Смотрю все «скорые», а перезвонить не могу. Пока, какой-то мужчина на автостоянке, что около «Седама» не спросил в чем дело и не вызвался помочь. Мы набрали моей невестке и та сразу примчалась. Потом и Мише позвонили – а с ним все в порядке. С невесткой я уже ездила на Шевченко, 13 заявление писать.Я спросила у Валентины, читала ли она предупреждения об активизации мошенников.- Да читала, но говорю же, как пелена на глазах.В тот же день еще два мошенничества, только масштабами поменьше случилось в областном центре.В первом у 69-летней Людмилы Бондаревой, которая проживает на проспекте Победы, тоже со сказками, что сын попал в ДТП, выманили 7 000 гривен. Во втором (история та же) 85-летняя Мария Калиниченко – 6 000 грн.Поэтому правоохранители еще раз предупреждают: будьте бдительны!