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Атрошенко угрожает подрядчику, который ремонтировал улицу Шевченко, судебным иском и популярностью в СМИ

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:03
  • Просмотров: 34
Атрошенко угрожает подрядчику, который ремонтировал улицу Шевченко, судебным иском и популярностью в СМИ
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал начальника управления ЖКХ Ярослава Куца начинать готовить судебный иск против компании «Гарилит», которая в прошлом году ремонтировала участок дороги на улице Шевченко.

Об этом он сказал сегодня, 25 апреля, во время расширенного совещания в горсовете, пишет Высокий Вал.

- Он (подрядчик - ред.) сказал, что завтра будет? Вы сегодня начинаете готовить судебный иск. Если завтра не будет техники, все СМИ должны знать фамилию, имя и отчество выгодоприобретателя вместе с фотографиями асфальта. По «Гарилиту» шуток нет, - заявил мэр.

Как известно, асфальт на улице Шевченко не выдержал украинской зимы. Весной на полотне стали появляться первые выбоины. Впоследствии в управлении ЖКХ заверили: асфальт заменит за свой счет подрядчик, согласно условиям договора.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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