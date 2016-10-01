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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал начальника управления ЖКХ Ярослава Куца начинать готовить судебный иск против компании «Гарилит», которая в прошлом году ремонтировала участок дороги на улице Шевченко.
Об этом он сказал сегодня, 25 апреля, во время расширенного совещания в горсовете, пишет Высокий Вал.
- Он (подрядчик - ред.) сказал, что завтра будет? Вы сегодня начинаете готовить судебный иск. Если завтра не будет техники, все СМИ должны знать фамилию, имя и отчество выгодоприобретателя вместе с фотографиями асфальта. По «Гарилиту» шуток нет, - заявил мэр.
Как известно, асфальт на улице Шевченко не выдержал украинской зимы. Весной на полотне стали появляться первые выбоины. Впоследствии в управлении ЖКХ заверили: асфальт заменит за свой счет подрядчик, согласно условиям договора.
Атрошенко угрожает подрядчику, который ремонтировал улицу Шевченко, судебным иском и популярностью в СМИ
- Вчера, 17:03
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Мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал начальника управления ЖКХ Ярослава Куца начинать готовить судебный иск против компании «Гарилит», которая в прошлом году ремонтировала участок дороги на улице Шевченко.
Об этом он сказал сегодня, 25 апреля, во время расширенного совещания в горсовете, пишет Высокий Вал.
- Он (подрядчик - ред.) сказал, что завтра будет? Вы сегодня начинаете готовить судебный иск. Если завтра не будет техники, все СМИ должны знать фамилию, имя и отчество выгодоприобретателя вместе с фотографиями асфальта. По «Гарилиту» шуток нет, - заявил мэр.
Как известно, асфальт на улице Шевченко не выдержал украинской зимы. Весной на полотне стали появляться первые выбоины. Впоследствии в управлении ЖКХ заверили: асфальт заменит за свой счет подрядчик, согласно условиям договора.
Источник: 0462.ua
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