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Спустя 20 дней жителям пятиэтажки на ул. Пирогова, 1 вернули газоснабжение. Что взяли взамен?
- Вчера, 17:40
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Вчера вечером, 24 апреля, в черниговской пятиэтажке, что на ул. Пирогова, 1, жильцы квартир снова смогли пользоваться газовыми плитами. Это после того, как 20 дней к ряду такой возможности у них не было. Благодаря «Черниговгаз».
Напомним, что газоснабжение в обозначенном доме было перекрыто еще 4 апреля.
Тогда, по словам жильцов дома, газовщики прибыли устанавливать им общедомовой счетчик газа. Но наткнувшись на сопротивление людей, которые просили показать им официальные документы на установление такого прибора учета и дать время установить в квартирах индивидуальные счетчики, сотрудники «Черниговгаза» пошли другим путем.
Как рассказал Сергей Нагорный, директор по капитальному строительству ПАО "Черниговгаз", они отключили газоснабжение по причине необходимости устранить в доме утечку газа.
По его же словам, процедура затянулась, как теперь уже известно на 20 дней, поскольку жильцы оказывали сопротивление.
Жильцы же твердят – мы наоборот просили побыстрее устранить утечку и дать нам газ. А на установление общедомового счетчика показать нам документы, которые нам упорно не показывали. Но нет счетчика – нет газа.
Что же изменилось, раз газ все-таки подключили?
– Вчера сотрудники «Черниговгаз» ходили по квартирам и собирали подписи. Говорили: подпишитесь и мы вам включим газ. Но, что это за подписи? На самом деле люди подписались под тем, что не будут оказывать сопротивление при установке общедомового счетчика, а иначе им будут насчитывать оплату за газ по завышенным нормам, – рассказала жительница дома Наталья Фурса.
Напомним, что газоснабжение в обозначенном доме было перекрыто еще 4 апреля.
Тогда, по словам жильцов дома, газовщики прибыли устанавливать им общедомовой счетчик газа. Но наткнувшись на сопротивление людей, которые просили показать им официальные документы на установление такого прибора учета и дать время установить в квартирах индивидуальные счетчики, сотрудники «Черниговгаза» пошли другим путем.
Как рассказал Сергей Нагорный, директор по капитальному строительству ПАО "Черниговгаз", они отключили газоснабжение по причине необходимости устранить в доме утечку газа.
По его же словам, процедура затянулась, как теперь уже известно на 20 дней, поскольку жильцы оказывали сопротивление.
Жильцы же твердят – мы наоборот просили побыстрее устранить утечку и дать нам газ. А на установление общедомового счетчика показать нам документы, которые нам упорно не показывали. Но нет счетчика – нет газа.
Что же изменилось, раз газ все-таки подключили?
– Вчера сотрудники «Черниговгаз» ходили по квартирам и собирали подписи. Говорили: подпишитесь и мы вам включим газ. Но, что это за подписи? На самом деле люди подписались под тем, что не будут оказывать сопротивление при установке общедомового счетчика, а иначе им будут насчитывать оплату за газ по завышенным нормам, – рассказала жительница дома Наталья Фурса.
Источник: 0462.ua
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