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Перевозки в поминальные дни: хуже не было

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:09
  • Просмотров: 32
В поминальные дни 22 и 23 апреля черниговцы не увидели 90% транспорта, идущего в направлении кладбища Яцево, как обещало накануне профильное управление горсовета.

По оценкам жителей города, организация перевозок и дорожного движения 22 и 23 апреля была неудовлетворительной.

Кроме того, в воскресенье автомобили и общественный транспорт были заблокированы в километровых очередях на улице Шевченко. А пассажиры, несмотря на преклонный возраст, были вынуждены выходить из общественного транспорта и двигаться в сторону Яцево пешком.

Транспортом заниматься некому

О том, что в поминальные дни с общественным транспортом в Чернигове будут проблемы, стало понятно еще 22 апреля.

В этот день тысячи жителей города ехали в сторону Яцево, чтобы навести порядок на могилах своих близких. Только вот проблема: достаточного количества автобусов в этот день почему-то не обеспечили.

Со стороны ул. Рокоссовского в сторону Яцево шли автобусы №14 и №26, но сесть в них было не реально. Набитые до отказа, «Газели» (как их не называй, они «газелями» остаются) ехали, не останавливаясь в местах, предусмотренных расписанием.

Фактически, водители маршруток, нарушая правила перевозок, подвергли риску жизни пассажиров. Но, с другой стороны людям нужно было ехать и они с силой втискивались в полусгнившие «кибитки»…

«Таких пробок мы еще не видели…»

В 10 часов утра 23 апреля толпа людей на остановке «Улица Всехсвятская» с возмущением провожала забитые до отказа маршрутки, двигавшиеся в сторону Яцево.

Если в прошлые годы в первой половине дня поминального воскресенья в этом направлении шли, как правило, автобусы большой и средней вместимости, то сейчас перевозчики выставили маленькие убогие маршрутки, которые в принципе нельзя использовать для перевозки пассажиров.

Следует также добавить, что далеко не все маршруты обеспечивали перевозку пассажиров в сторону Яцево. Так, практически пустые автобусы маршрутов №27 и № 30 по несколько минут ожидали пассажиров в сторону центральной части города.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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