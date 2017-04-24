4ернігів.інфо » Стрічка новин » Перевозки в поминальные дни: хуже не было
Перевозки в поминальные дни: хуже не было
- Вчера, 18:09
- Просмотров: 32
В поминальные дни 22 и 23 апреля черниговцы не увидели 90% транспорта, идущего в направлении кладбища Яцево, как обещало накануне профильное управление горсовета.
По оценкам жителей города, организация перевозок и дорожного движения 22 и 23 апреля была неудовлетворительной.
Кроме того, в воскресенье автомобили и общественный транспорт были заблокированы в километровых очередях на улице Шевченко. А пассажиры, несмотря на преклонный возраст, были вынуждены выходить из общественного транспорта и двигаться в сторону Яцево пешком.
Транспортом заниматься некому
О том, что в поминальные дни с общественным транспортом в Чернигове будут проблемы, стало понятно еще 22 апреля.
В этот день тысячи жителей города ехали в сторону Яцево, чтобы навести порядок на могилах своих близких. Только вот проблема: достаточного количества автобусов в этот день почему-то не обеспечили.
Со стороны ул. Рокоссовского в сторону Яцево шли автобусы №14 и №26, но сесть в них было не реально. Набитые до отказа, «Газели» (как их не называй, они «газелями» остаются) ехали, не останавливаясь в местах, предусмотренных расписанием.
Фактически, водители маршруток, нарушая правила перевозок, подвергли риску жизни пассажиров. Но, с другой стороны людям нужно было ехать и они с силой втискивались в полусгнившие «кибитки»…
«Таких пробок мы еще не видели…»
В 10 часов утра 23 апреля толпа людей на остановке «Улица Всехсвятская» с возмущением провожала забитые до отказа маршрутки, двигавшиеся в сторону Яцево.
Если в прошлые годы в первой половине дня поминального воскресенья в этом направлении шли, как правило, автобусы большой и средней вместимости, то сейчас перевозчики выставили маленькие убогие маршрутки, которые в принципе нельзя использовать для перевозки пассажиров.
Следует также добавить, что далеко не все маршруты обеспечивали перевозку пассажиров в сторону Яцево. Так, практически пустые автобусы маршрутов №27 и № 30 по несколько минут ожидали пассажиров в сторону центральной части города.
По оценкам жителей города, организация перевозок и дорожного движения 22 и 23 апреля была неудовлетворительной.
Кроме того, в воскресенье автомобили и общественный транспорт были заблокированы в километровых очередях на улице Шевченко. А пассажиры, несмотря на преклонный возраст, были вынуждены выходить из общественного транспорта и двигаться в сторону Яцево пешком.
Транспортом заниматься некому
О том, что в поминальные дни с общественным транспортом в Чернигове будут проблемы, стало понятно еще 22 апреля.
В этот день тысячи жителей города ехали в сторону Яцево, чтобы навести порядок на могилах своих близких. Только вот проблема: достаточного количества автобусов в этот день почему-то не обеспечили.
Со стороны ул. Рокоссовского в сторону Яцево шли автобусы №14 и №26, но сесть в них было не реально. Набитые до отказа, «Газели» (как их не называй, они «газелями» остаются) ехали, не останавливаясь в местах, предусмотренных расписанием.
Фактически, водители маршруток, нарушая правила перевозок, подвергли риску жизни пассажиров. Но, с другой стороны людям нужно было ехать и они с силой втискивались в полусгнившие «кибитки»…
«Таких пробок мы еще не видели…»
В 10 часов утра 23 апреля толпа людей на остановке «Улица Всехсвятская» с возмущением провожала забитые до отказа маршрутки, двигавшиеся в сторону Яцево.
Если в прошлые годы в первой половине дня поминального воскресенья в этом направлении шли, как правило, автобусы большой и средней вместимости, то сейчас перевозчики выставили маленькие убогие маршрутки, которые в принципе нельзя использовать для перевозки пассажиров.
Следует также добавить, что далеко не все маршруты обеспечивали перевозку пассажиров в сторону Яцево. Так, практически пустые автобусы маршрутов №27 и № 30 по несколько минут ожидали пассажиров в сторону центральной части города.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Как будет ходить транспорт в Чернигове в поминальные дни?
В Чернигове 22-24 апреля с целью улучшения перевозок жителей города, желающих посетить городские
Завтра автобуса №29 не будет. Зато будут дополнительные троллейбусы №5
С начала действия новой транспортной сети города два раза был объявлен конкурс на право
На поминальные дни до Яцево добраться будет проще
В поминальные дни общественный транспорт Чернигова работать в усиленном режиме. На период 22-24
В борьбе за маршруты перевозчики забывают о пассажирах
О проблемах с перевозками пассажиров на участке дороги от улицы Попова до улицы Днепровской
В поминальные дни в Чернигове движение транспорта продлено до кладбища «Яце ...
Во исполнение распоряжения мэра Чернигова Александра Соколова по организации проведения в
Добавить комментарий!