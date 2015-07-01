﻿﻿ «Казбек» получил от Чернигова 115 тысяч на ремонт » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » «Казбек» получил от Чернигова 115 тысяч на ремонт
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

«Казбек» получил от Чернигова 115 тысяч на ремонт

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:32
  • Просмотров: 27
«Казбек» получил от Чернигова 115 тысяч на ремонтДепутаты городского совета во время 19-й сессии городского совета внесли изменения в городской бюджет на 2017 год.

За счет остатка средств общего и специального фондов дополнительно выделены средства Деснянскому (86,4 тысячи) и Новозаводскому (45,6 тысяч) районным советам.

Деньги предназначены на компенсацию льгот предоставленных государством – льготный проезд граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, управлению здравоохранения на финансирование в мае железнодорожной больницы было выделено 35,5 тысяч гривен.

Управлению по делам семьи, молодежи и спорта получило 350 тысяч на замену оконных блоков в 12 клубах по работе с детьми и молодежью по месту жительства.

Управление образования сможет почти на 115 тысяч купить спасательные жилеты и запчасти для подготовки теплохода «Казбек» к навигации.

Кроме того, депутаты проголосовали за изменения в Программу обеспечения обороноспособности военных формирований территориальной обороны и мобилизационной подготовки в Чернигове и дополнительно выделили 81 тысячу гривен.

Эти средства предназначены для приобретения горюче-смазочных материалов, военной палатки, снаряжения и технических средств для обустройства и обеспечения позиций войск и блокпостов.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

«Казбек» получил от Чернигова 115 тысяч на ремонт

Депутаты городского совета во время 19-й сессии городского совета внесли изменения в городской

Изменения бюджета Чернигова, что внесены на скорой 19-й сессии

Избранники Чернигова во время пленарного заседания 19-й сессии городского совета 7 созыва внесли

На экологию в Чернигове дополнительно выделили 200 тысяч

На пленарном заседании Черниговского городского совета, состоявшемся 21 апреля, депутаты внесли

Черниговским коммпредприятиям закупят новой техники на 148 миллионов

Депутаты черниговского городского совета сегодня, 24 марта, на сессии приняли решении

Черниговскому троллейбусному управлению выделили 8 миллионов

В ходе 52-й сессии Черниговского городского совета депутаты поддержали внесение изменений в

Выборы в Чернигове подорожали на 370 тысяч

Центральная избирательная комиссия увеличила финансирование на проведение промежуточных выборов в
﻿
Видео
«Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО В Чернигове деревья украсили писанками
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети