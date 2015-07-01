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«Казбек» получил от Чернигова 115 тысяч на ремонт
- Вчера, 18:32
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Депутаты городского совета во время 19-й сессии городского совета внесли изменения в городской бюджет на 2017 год.
За счет остатка средств общего и специального фондов дополнительно выделены средства Деснянскому (86,4 тысячи) и Новозаводскому (45,6 тысяч) районным советам.
Деньги предназначены на компенсацию льгот предоставленных государством – льготный проезд граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Кроме того, управлению здравоохранения на финансирование в мае железнодорожной больницы было выделено 35,5 тысяч гривен.
Управлению по делам семьи, молодежи и спорта получило 350 тысяч на замену оконных блоков в 12 клубах по работе с детьми и молодежью по месту жительства.
Управление образования сможет почти на 115 тысяч купить спасательные жилеты и запчасти для подготовки теплохода «Казбек» к навигации.
Кроме того, депутаты проголосовали за изменения в Программу обеспечения обороноспособности военных формирований территориальной обороны и мобилизационной подготовки в Чернигове и дополнительно выделили 81 тысячу гривен.
Эти средства предназначены для приобретения горюче-смазочных материалов, военной палатки, снаряжения и технических средств для обустройства и обеспечения позиций войск и блокпостов.
За счет остатка средств общего и специального фондов дополнительно выделены средства Деснянскому (86,4 тысячи) и Новозаводскому (45,6 тысяч) районным советам.
Деньги предназначены на компенсацию льгот предоставленных государством – льготный проезд граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.
Кроме того, управлению здравоохранения на финансирование в мае железнодорожной больницы было выделено 35,5 тысяч гривен.
Управлению по делам семьи, молодежи и спорта получило 350 тысяч на замену оконных блоков в 12 клубах по работе с детьми и молодежью по месту жительства.
Управление образования сможет почти на 115 тысяч купить спасательные жилеты и запчасти для подготовки теплохода «Казбек» к навигации.
Кроме того, депутаты проголосовали за изменения в Программу обеспечения обороноспособности военных формирований территориальной обороны и мобилизационной подготовки в Чернигове и дополнительно выделили 81 тысячу гривен.
Эти средства предназначены для приобретения горюче-смазочных материалов, военной палатки, снаряжения и технических средств для обустройства и обеспечения позиций войск и блокпостов.
Источник: 0462.ua
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«Казбек» получил от Чернигова 115 тысяч на ремонт
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