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Налоговая: Типичные ошибки субъектов хозяйствования при регистрации плательщиком НДС
- Сегодня, 11:02
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает налогоплательщикам, что 20.03.2017 вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 21.12.2016 № 1125 «Об утверждении Изменений в Порядок учета плательщиков налогов и сборов и Положения о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость» (далее - Приказ № 1125), зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 16.01.2017 за № 42/29910.
Указанный Приказ № 1125 внес изменения в Положение о регистрации
плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства
финансов Украины от 14.11.2014 № 1130, в частности в форму регистрационной
заявления плательщика налога на добавленную стоимость (форма № 1-НДС).
Как рассказали в управлении обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ
ГУ ДФС в Черниговской области при представлении регистрационного заявления плательщика
налога на добавленную стоимость (форма №1-НДС) субъекты хозяйствования
чаще всего предполагают следующие ошибки:
- подается заявление старого образца вместо заявления 1-НДС по форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 21.12.2016р.
№1125;
- не указана, или неверно указана желаемая дата регистрации плательщиком НДС.
Следует иметь в виду, что субъекты хозяйствования, которые приняли добровольное
решение о регистрации плательщиками НДС подают регистрационную Заявление
позднее чем за 20 календарных дней до начала налогового периода, с которого
такие лица будут считаться плательщиками НДС. Если заявление подано позже, то
желаемая дата может быть первое число месяца, следующего за следующим;
- незаполненные, или не полностью заполнены сведения об ответственных лицах
плательщика (для юридических лиц, указанные в заявлении должностные лица должны
соответствовать данным, внесенным в Единый государственный реестр юридических
лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, далее - ЕГР).
Налогоплательщикам следует обратить внимание на следующее: если в заявлении о
регистрации не указаны обязательные реквизиты, предоставленные недостоверные или
неполные данные, оно не скреплено печатью заявителя (при наличии), подписан
заявителем (для физических лиц), ответственным лицом заявителя (для
юридических лиц) или лицом, имеющим документально подтвержденное
полномочия по подписи регистрационного заявления, сведения о заявителем
включены в ЕГР, то в течение 3 - х рабочих дней со дня получения заявления
контролирующий орган обращается к лицу с письменным предложением предоставить
новое заявление о регистрации (с указанием оснований непринятия предыдущей).
При этом новое заявление может быть подано в контролирующий орган с
желаемой датой регистрации, указанной в предыдущей непринятых заявлении,
если лицом, добровольно регистрируется плательщиком НДС, ликвидировано
недостатки, и такое заявление подано не позднее чем за три рабочих дня до
начала налогового периода, с которого такое лицо будет считаться плательщиком
НДС.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Указанный Приказ № 1125 внес изменения в Положение о регистрации
плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства
финансов Украины от 14.11.2014 № 1130, в частности в форму регистрационной
заявления плательщика налога на добавленную стоимость (форма № 1-НДС).
Как рассказали в управлении обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ
ГУ ДФС в Черниговской области при представлении регистрационного заявления плательщика
налога на добавленную стоимость (форма №1-НДС) субъекты хозяйствования
чаще всего предполагают следующие ошибки:
- подается заявление старого образца вместо заявления 1-НДС по форме,
утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 21.12.2016р.
№1125;
- не указана, или неверно указана желаемая дата регистрации плательщиком НДС.
Следует иметь в виду, что субъекты хозяйствования, которые приняли добровольное
решение о регистрации плательщиками НДС подают регистрационную Заявление
позднее чем за 20 календарных дней до начала налогового периода, с которого
такие лица будут считаться плательщиками НДС. Если заявление подано позже, то
желаемая дата может быть первое число месяца, следующего за следующим;
- незаполненные, или не полностью заполнены сведения об ответственных лицах
плательщика (для юридических лиц, указанные в заявлении должностные лица должны
соответствовать данным, внесенным в Единый государственный реестр юридических
лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, далее - ЕГР).
Налогоплательщикам следует обратить внимание на следующее: если в заявлении о
регистрации не указаны обязательные реквизиты, предоставленные недостоверные или
неполные данные, оно не скреплено печатью заявителя (при наличии), подписан
заявителем (для физических лиц), ответственным лицом заявителя (для
юридических лиц) или лицом, имеющим документально подтвержденное
полномочия по подписи регистрационного заявления, сведения о заявителем
включены в ЕГР, то в течение 3 - х рабочих дней со дня получения заявления
контролирующий орган обращается к лицу с письменным предложением предоставить
новое заявление о регистрации (с указанием оснований непринятия предыдущей).
При этом новое заявление может быть подано в контролирующий орган с
желаемой датой регистрации, указанной в предыдущей непринятых заявлении,
если лицом, добровольно регистрируется плательщиком НДС, ликвидировано
недостатки, и такое заявление подано не позднее чем за три рабочих дня до
начала налогового периода, с которого такое лицо будет считаться плательщиком
НДС.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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