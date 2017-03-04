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Налоговая: Главное о применении РРО при реализации сложной бытовой техники
- Сегодня, 11:36
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание налогоплательщиков на то, что с 8 мая 2017 вступает в силу Постановление Кабинета Министров Украины от 16.03.2017 г.. № 231 «Об утверждении перечня групп технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту (обслуживанию ) или гарантийной замене, в целях применения регистраторов расчетных операций ».
То есть для реализации немалой группы товаров необходимо применять кассовый аппарат.
Отныне применять РРО должны все субъекты хозяйствования
(Юридические и физические лица), осуществляющие реализацию сложной бытовой
техники, в том числе физические лица - предприниматели, которые находятся на
упрощенной системе налогообложения И, 2 и 3 групп. То есть даже предприниматели,
осуществляют торговлю такой техникой на рынках.
Перечень групп технически сложных бытовых товаров (далее - Перечень), которые
подлежат гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене,
в целях применения регистраторов расчетных операций утвержден
Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 марта 2017 №231, которая
вступает в силу с 08 мая 2017 года.
В Перечень включены 8 групп товаров согласно УКТВЭД, наиболее распространенные из
которых: печи отопительные, грили, духовки (группа 73), котлы центрального
отопления, насосы, вытяжки, компрессоры, холодильники, принтеры, стиральные
машины (группа 84), пылесосы, бойлеры, мультиварки, телефоны,
мультимедийные колонки, фотоаппараты, видеокамеры, GPS - навигаторы.
мониторы, детекторы валют, металлоискатели (группа 85), тракторы, мотоблоки,
мотоциклы, электровелосипеды, Электроскейт (группа 87), объективы,
электромассажеры, аромотерапия, слуховые аппараты, термометры, счетчики
(Группа 90), часы (группа 91), музыкальные инструменты (группа 92), самокаты,
куклы, бильярдные столы, игровые приставки (группа 95) и др.
Следует заметить, что товары в списке необходимо смотреть на уровне 10-
значных кодов (УКТВЭД), а позиции с 4 - значным кодом подлежат
применению РРО, если они не имеют детализации на уровне 10- значительных.
Например, Группа 95 «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части
и принадлежности »идет с 4 - значным кодом, но ниже есть детализация с 10-значными
кодами. Поэтому в данной подгруппе следует смотреть товары, детализированные с 10
значным кодом. В Группе «91« Часы всех видов и их части »нет
детализации с 10-значными кодами, а следовательно часы всех видов и их части
должны продаваться с применением РРО.
С полным перечнем товаров можно ознакомиться на интернет - порталах
органов власти (www.kmu.gov.ua), веб - портале ДФС (www.sfs.gov.ua) и
субсайти ГУ ДФС в Черниговской области (www.ch.sfs.gov.ua).
Следует помнить: по неприменение РРО к нарушителям предусмотрена как
административная, так и финансовая ответственность.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
То есть для реализации немалой группы товаров необходимо применять кассовый аппарат.
Отныне применять РРО должны все субъекты хозяйствования
(Юридические и физические лица), осуществляющие реализацию сложной бытовой
техники, в том числе физические лица - предприниматели, которые находятся на
упрощенной системе налогообложения И, 2 и 3 групп. То есть даже предприниматели,
осуществляют торговлю такой техникой на рынках.
Перечень групп технически сложных бытовых товаров (далее - Перечень), которые
подлежат гарантийному ремонту (обслуживанию) или гарантийной замене,
в целях применения регистраторов расчетных операций утвержден
Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 марта 2017 №231, которая
вступает в силу с 08 мая 2017 года.
В Перечень включены 8 групп товаров согласно УКТВЭД, наиболее распространенные из
которых: печи отопительные, грили, духовки (группа 73), котлы центрального
отопления, насосы, вытяжки, компрессоры, холодильники, принтеры, стиральные
машины (группа 84), пылесосы, бойлеры, мультиварки, телефоны,
мультимедийные колонки, фотоаппараты, видеокамеры, GPS - навигаторы.
мониторы, детекторы валют, металлоискатели (группа 85), тракторы, мотоблоки,
мотоциклы, электровелосипеды, Электроскейт (группа 87), объективы,
электромассажеры, аромотерапия, слуховые аппараты, термометры, счетчики
(Группа 90), часы (группа 91), музыкальные инструменты (группа 92), самокаты,
куклы, бильярдные столы, игровые приставки (группа 95) и др.
Следует заметить, что товары в списке необходимо смотреть на уровне 10-
значных кодов (УКТВЭД), а позиции с 4 - значным кодом подлежат
применению РРО, если они не имеют детализации на уровне 10- значительных.
Например, Группа 95 «Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части
и принадлежности »идет с 4 - значным кодом, но ниже есть детализация с 10-значными
кодами. Поэтому в данной подгруппе следует смотреть товары, детализированные с 10
значным кодом. В Группе «91« Часы всех видов и их части »нет
детализации с 10-значными кодами, а следовательно часы всех видов и их части
должны продаваться с применением РРО.
С полным перечнем товаров можно ознакомиться на интернет - порталах
органов власти (www.kmu.gov.ua), веб - портале ДФС (www.sfs.gov.ua) и
субсайти ГУ ДФС в Черниговской области (www.ch.sfs.gov.ua).
Следует помнить: по неприменение РРО к нарушителям предусмотрена как
административная, так и финансовая ответственность.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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