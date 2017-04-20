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По факту незаконной охоты на лосей внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:01
  • Просмотров: 32
По факту незаконной охоты на лосей внесены сведения в Единый реестр досудебных расследованийС целью полного и объективного выяснения обстоятельств незаконной охоты на лосей на территории Рожновская сельского совета Ичнянского района Прилуцкой местной прокуратурой скоординировано усилия правоохранительных органов и по данному факту 20.04.2017 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 248 УК Украины.

         Под процессуальным руководством прокуратуры оперативным и следственными подразделениями полиции проведен ряд первоочередных неотложных следственных действий, в частности осмотр места происшествия, допросы свидетелей, изъяты предметы, которые предположительно являются средствами совершения уголовного преступления и имеющих доказательственное значение.

         В настоящее время осуществляются другие процессуальные действия, направленные на фиксацию преступной деятельности, поиск и сбор доказательств, разоблачения и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.

         Ход следствия находится на контроле прокуратуры области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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