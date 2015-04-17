4ернігів.інфо » Стрічка новин » Сегодня в Чернигове день траура
Сегодня в Чернигове день траура
- Сегодня, 12:25
- Просмотров: 31
Сегодняшний день в Чернигове объявлен Днем траура в память о погибшем на Донбассе Павле Смирнове и военнослужащих, погибших в зоне АТО при защите независимости и территориальной целостности Украины в боях против террористов и российских оккупантов.
Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.
В этот день, 26 апреля, в знак скорби по погибшим на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города будут приспущены Государственные Флаги Украины с черной лентой.
Кроме того, на территории города ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий и запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте.
Старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады Павел Смирнов умер от потери крови после обстрела из миномета поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области. Обстрел произошел 22 апреля.
27-летнего защитника Украины доставили в госпиталь в Торецке, но справиться с тяжелыми ранениями в живот врачи не смогли.
Павел Смирнов родился в селе Полуботки под Черниговом, учился в черниговской школе №1. Был призван черниговским военкоматом.
Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.
В этот день, 26 апреля, в знак скорби по погибшим на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города будут приспущены Государственные Флаги Украины с черной лентой.
Кроме того, на территории города ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий и запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте.
Старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады Павел Смирнов умер от потери крови после обстрела из миномета поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области. Обстрел произошел 22 апреля.
27-летнего защитника Украины доставили в госпиталь в Торецке, но справиться с тяжелыми ранениями в живот врачи не смогли.
Павел Смирнов родился в селе Полуботки под Черниговом, учился в черниговской школе №1. Был призван черниговским военкоматом.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
8 апреля в Чернигове – общегородской субботник
Чиновники называют это теперь «день окружающей среды», но суть не сильно поменялась.
Сегодня в Чернигове траурный день. Развлекательные мероприятия и музыка зап ...
В память о погибшем участнике антитеррористической операции Дмитрие Пономаренко, младшего сержанта
День скорби в Чернигове. Почтение памяти погибших во Второй мировой войне.
22 июня во День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине в Чернигове состоялось
Сегодня в Чернигове откроют мемориальную доску погибшим в АТО солдатам
На Красной площади сегодня, 17 апреля, пройдет церемония открытия мемориальной доски в память о
20 февраля - День траура
С целью чествования памяти погибшего во время выполнения военного долга Бурлаки Олега
Президент Украины наградил посмертно пять воинов с Черниговской области
Президент Украины Петр Порошенко 31 октября 2014 подписал Указ № 838/2014 «О награждении
Добавить комментарий!