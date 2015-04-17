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Сегодня в Чернигове день траура

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:25
  • Просмотров: 31
Сегодня в Чернигове день траураСегодняшний день в Чернигове объявлен Днем траура в память о погибшем на Донбассе Павле Смирнове и военнослужащих, погибших в зоне АТО при защите независимости и территориальной целостности Украины в боях против террористов и российских оккупантов.

Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.

В этот день, 26 апреля, в знак скорби по погибшим на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города будут приспущены Государственные Флаги Украины с черной лентой.

Кроме того, на территории города ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий и запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте.

Старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады Павел Смирнов умер от потери крови после обстрела из миномета поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области. Обстрел произошел 22 апреля.

27-летнего защитника Украины доставили в госпиталь в Торецке, но справиться с тяжелыми ранениями в живот врачи не смогли.

Павел Смирнов родился в селе Полуботки под Черниговом, учился в черниговской школе №1. Был призван черниговским военкоматом.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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