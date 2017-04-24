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Мэр извинился перед черниговцами за организацию перевозок на поминальные дни
- Сегодня, 13:02
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Сегодня, 25 апреля, на расширенном совещании при городском голове подробно рассмотрели вопросы организации перевозки черниговцев к кладбищу "Яцево" в поминальные дни. Владислав Атрошенко пригласил городских перевозчиков и заслушал отчет управления транспорта. Мэр таким образом отреагировал на критические материалы в СМИ о проблемах, с которыми столкнулись черниговцы в воскресенье, 23 апреля, сообщает пресс-служба городского совета.
Во время обсуждения было сообщено, что если в прошлом году на кладбище заехали 6452 единиц транспорта, то в этом - 7399 машин. Подсчет велся с 7.00 до 18.00 в воскресенье.
По словам начальника транспорта и связи Александра Бельского в этом году для перевозки жителей города был задействован 141 автобус общественного транспорта преимущественно большой вместимости. В прошлом году автобусов было 135.
По мнению перевозчиков, в предыдущие годы при организации и регулировании движения транспорта предпочтение отдавалось городскому пассажирскому транспорта, а не частному. Также работа по подготовке к поминальным дням была организована и в этом году. Распоряжением городского головы «Об организации проведения поминальных дней» для автобусов городских маршрутов общего пользования необходимо было выделить отдельную полосу дорожного полотна по улице Шевченко от улицы Кольцевой до улицы Кленовой.
Владислав Атрошенко рекомендовал дорожной полиции изучить возможность устройства движения транспорта в 3 ряда (2 ряда по направлению к кладбищу) и максимально увеличить пропускную способность машин по ул. Кленовой к кладбищу «Яцево». Также городской голова дал поручение тщательно проанализировать ситуацию всем задействованным службам, чтобы сделать все, что в силах города и минимизировать неудобства и избежать таких ситуаций в последующие годы.
Владислав Атрошенко сказал, что «... как мэр хочет извиниться перед черниговцами за некоторые неудобства при движении на кладбище Яцево». При этом мэр также отметил, что в прошлом году ситуация была менее напряженной. Впрочем он также заметил, что «... кардинально изменить ситуацию в поминальные дни по направлению к кладбищу Яцево вряд ли возможно. Ведь есть объективные факторы, которые влияют на эту ситуацию: большое количество транспорта и людей, физические параметры улицы Шевченко и узкие места заезда на кладбище».
В то же время мэр выразил благодарность работникам коммунального предприятия "Спецкомбинат" за обеспечение чистоты и порядка на городских кладбищах в поминальные дни.
Во время обсуждения было сообщено, что если в прошлом году на кладбище заехали 6452 единиц транспорта, то в этом - 7399 машин. Подсчет велся с 7.00 до 18.00 в воскресенье.
По словам начальника транспорта и связи Александра Бельского в этом году для перевозки жителей города был задействован 141 автобус общественного транспорта преимущественно большой вместимости. В прошлом году автобусов было 135.
По мнению перевозчиков, в предыдущие годы при организации и регулировании движения транспорта предпочтение отдавалось городскому пассажирскому транспорта, а не частному. Также работа по подготовке к поминальным дням была организована и в этом году. Распоряжением городского головы «Об организации проведения поминальных дней» для автобусов городских маршрутов общего пользования необходимо было выделить отдельную полосу дорожного полотна по улице Шевченко от улицы Кольцевой до улицы Кленовой.
Владислав Атрошенко рекомендовал дорожной полиции изучить возможность устройства движения транспорта в 3 ряда (2 ряда по направлению к кладбищу) и максимально увеличить пропускную способность машин по ул. Кленовой к кладбищу «Яцево». Также городской голова дал поручение тщательно проанализировать ситуацию всем задействованным службам, чтобы сделать все, что в силах города и минимизировать неудобства и избежать таких ситуаций в последующие годы.
Владислав Атрошенко сказал, что «... как мэр хочет извиниться перед черниговцами за некоторые неудобства при движении на кладбище Яцево». При этом мэр также отметил, что в прошлом году ситуация была менее напряженной. Впрочем он также заметил, что «... кардинально изменить ситуацию в поминальные дни по направлению к кладбищу Яцево вряд ли возможно. Ведь есть объективные факторы, которые влияют на эту ситуацию: большое количество транспорта и людей, физические параметры улицы Шевченко и узкие места заезда на кладбище».
В то же время мэр выразил благодарность работникам коммунального предприятия "Спецкомбинат" за обеспечение чистоты и порядка на городских кладбищах в поминальные дни.
Источник: 0462.ua
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