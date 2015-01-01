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В Чернигове на Стрижне будут соревноваться рыбаки

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:30
  • Просмотров: 24
В Чернигове на Стрижне будут соревноваться рыбаки
Соревнования «Fishing Secrets Fest 2017» пройдет 20 мая в Чернигове. Рыбаки будут соревноваться на берегу реки Стрижень (в Яловщине).

Проводят соревнования общественные активисты Чернигова.

«Fishing Secrets Fest» пройдет в два этапа в двух зонах. Продолжительность каждого - более трех часов.

К участию в соревнованиях допускаются участники, достигшие 14 лет с соответствующим состоянием здоровья.

Для участия требуется предварительная регистрация.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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