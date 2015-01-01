4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Чернигове на Стрижне будут соревноваться рыбаки
Соревнования «Fishing Secrets Fest 2017» пройдет 20 мая в Чернигове. Рыбаки будут соревноваться на берегу реки Стрижень (в Яловщине).
Проводят соревнования общественные активисты Чернигова.
«Fishing Secrets Fest» пройдет в два этапа в двух зонах. Продолжительность каждого - более трех часов.
К участию в соревнованиях допускаются участники, достигшие 14 лет с соответствующим состоянием здоровья.
Для участия требуется предварительная регистрация.
В Чернигове на Стрижне будут соревноваться рыбаки
- Сегодня, 13:30
- Просмотров: 24
Соревнования «Fishing Secrets Fest 2017» пройдет 20 мая в Чернигове. Рыбаки будут соревноваться на берегу реки Стрижень (в Яловщине).
Проводят соревнования общественные активисты Чернигова.
«Fishing Secrets Fest» пройдет в два этапа в двух зонах. Продолжительность каждого - более трех часов.
К участию в соревнованиях допускаются участники, достигшие 14 лет с соответствующим состоянием здоровья.
Для участия требуется предварительная регистрация.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Состоялся открытый чемпионат области по ловле рыбы зимней удочкой
4 февраля в городе Чернигове на реке Стрижень в урочище Яловщина проведены соревнования по
Сегодня в Чернигове будут решать судьбу велодорожек
На сессии Черниговского городского совета, которая пройдет сегодня, 26 января, депутаты рассмотрят
В Чернигове снова пройдет рыболовный турнир
В очередной раз черниговская сообщество «Секреты успешной рыбалки» организует турнир по ловле
В Чернигове пройдут соревнования турникменов
В субботу, 12 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха пройдут соревнования по Street
В Чернигове на «Золотом берегу» пройдет неделя здорового образа жизни
Полезная акция продлится на единственном официальном в Чернигове пляже с 19 по 26 июля - неделя
С 5 по 6 октября в Чернигове на стадионе Юность будут проходить соревновани ...
С 5 по 6 октября на стадионе Юность будут проходить соревнования по легкой атлетике.
Добавить комментарий!