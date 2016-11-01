4ернігів.інфо » Стрічка новин » Дело патрульного-взяточника черниговская прокуратура отправила в суд
В марте текущего года работники прокуратуры совместно с УСБУ в области разоблачили и задокументировали факт получения неправомерной выгоды сотрудником патрульной полиции.
Проведенным следственным отделом прокуратуры области досудебным расследованием собрано достаточно доказательств совершения стражем уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Расследованием установлено, что инспектор одного из подразделений патрульной полиции, осуществляя служебные обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге «Чернигов - Десна», получил от водителя неправомерную выгоду в сумме 100 долларов США за не составление в отношении него протокола об административном правонарушении.
При получении средств работник полиции был задержан.
По результатам предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.
Дело патрульного-взяточника черниговская прокуратура отправила в суд
- Сегодня, 14:03
- Просмотров: 18
В марте текущего года работники прокуратуры совместно с УСБУ в области разоблачили и задокументировали факт получения неправомерной выгоды сотрудником патрульной полиции.
Проведенным следственным отделом прокуратуры области досудебным расследованием собрано достаточно доказательств совершения стражем уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Расследованием установлено, что инспектор одного из подразделений патрульной полиции, осуществляя служебные обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге «Чернигов - Десна», получил от водителя неправомерную выгоду в сумме 100 долларов США за не составление в отношении него протокола об административном правонарушении.
При получении средств работник полиции был задержан.
По результатам предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
На Черниговщине поймали лесника-взяточника
Оперативники управления защиты экономики в Черниговской области и полицейские ГУНП в Черниговской
Завершено расследование в отношении полицейских-взяточников из Прилук
Прокуратура Черниговской области завершила досудебное расследование в уголовном производстве в
Полицейских, подозреваемых в получении взятки, отстранен от должности
Постановлением Новозаводского районного суда г.. Чернигова полицейских, подозреваемых в получении
Прокуратура предупредила полицейских о подозрении в получении неправомерной ...
,Следственными отделом прокуратуры области сообщено о подозрении двум работникам полиции в
За взятку в 2500 гривен старшина из Черниговской области рискует сесть на 1 ...
Военная прокуратура Деснянского гарнизона Центрального региона Украины закончила досудебное
Черниговский пограничник попался на получении взятки
Следственным отделом прокуратуры области закончено досудебное расследование в уголовном
Добавить комментарий!