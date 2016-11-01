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Дело патрульного-взяточника черниговская прокуратура отправила в суд

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:03
  • Просмотров: 18
Дело патрульного-взяточника черниговская прокуратура отправила в суд
В марте текущего года работники прокуратуры совместно с УСБУ в области разоблачили и задокументировали факт получения неправомерной выгоды сотрудником патрульной полиции.

Проведенным следственным отделом прокуратуры области досудебным расследованием собрано достаточно доказательств совершения стражем уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Расследованием установлено, что инспектор одного из подразделений патрульной полиции, осуществляя служебные обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге «Чернигов - Десна», получил от водителя неправомерную выгоду в сумме 100 долларов США за не составление в отношении него протокола об административном правонарушении.

При получении средств работник полиции был задержан.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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