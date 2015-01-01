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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
- Сегодня, 14:39
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30 лунные сутки: (26 февраля с 05:34 до 15:16) время московское. Луна убывающая.
Удивительно, но лунные сутки, связанные с прощением и подведением итоги совпали с Прощеным воскресеньем.
Символы: Лебедь золотой.
Камни: белый коралл, горный хрусталь и турмалин.
Тридцатые лунные сутки бывает далеко не в каждую Луну. Люди, рожденные в такое время, красивы, добры, мудры, рано раскрывают себя, следуют своему идеалу. Считается, что одно из последних воплощений на данном уровне - может быть, на Земле они больше не родятся.
Сегодня день завершения дел, созерцания и ПРОЩЕНИЯ. Отдавайте долги, дарите радость людям, очищайте дом. Тридцатые лунные сутки выражаются равным количеством добра и зла, которое мы получаем. Это время великой меры, полной гармонии.
Сутки считаются лучшими для создания обережных талисманов, особенно для жилища.
Лай собаки является предупреждением, что допущена ошибка на жизненном пути - как правило, за текущий месяц.
Удивительно, но лунные сутки, связанные с прощением и подведением итоги совпали с Прощеным воскресеньем.
Символы: Лебедь золотой.
Камни: белый коралл, горный хрусталь и турмалин.
Тридцатые лунные сутки бывает далеко не в каждую Луну. Люди, рожденные в такое время, красивы, добры, мудры, рано раскрывают себя, следуют своему идеалу. Считается, что одно из последних воплощений на данном уровне - может быть, на Земле они больше не родятся.
Сегодня день завершения дел, созерцания и ПРОЩЕНИЯ. Отдавайте долги, дарите радость людям, очищайте дом. Тридцатые лунные сутки выражаются равным количеством добра и зла, которое мы получаем. Это время великой меры, полной гармонии.
Сутки считаются лучшими для создания обережных талисманов, особенно для жилища.
Лай собаки является предупреждением, что допущена ошибка на жизненном пути - как правило, за текущий месяц.
Источник: 4ernigiv.info
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