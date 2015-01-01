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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:39
  • Просмотров: 15
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 30 лунные сутки: (26 февраля с 05:34 до 15:16) время московское. Луна убывающая.

Удивительно, но лунные сутки, связанные с прощением и подведением итоги совпали с Прощеным воскресеньем.

Символы: Лебедь золотой.

Камни: белый коралл, горный хрусталь и турмалин.

Тридцатые лунные сутки бывает далеко не в каждую Луну. Люди, рожденные в такое время, красивы, добры, мудры, рано раскрывают себя, следуют своему идеалу. Считается, что одно из последних воплощений на данном уровне - может быть, на Земле они больше не родятся.

Сегодня день завершения дел, созерцания и ПРОЩЕНИЯ. Отдавайте долги, дарите радость людям, очищайте дом. Тридцатые лунные сутки выражаются равным количеством добра и зла, которое мы получаем. Это время великой меры, полной гармонии.

Сутки считаются лучшими для создания обережных талисманов, особенно для жилища.

Лай собаки является предупреждением, что допущена ошибка на жизненном пути - как правило, за текущий месяц.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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