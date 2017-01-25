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Проспект Мира в Чернигове скоро перекроют

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:02
  • Просмотров: 12
Проспект Мира в Чернигове скоро перекроютС 10 по 31 мая на участке проспекта Мира от ул. Мартина Небабы (бывшая ул. Боженко) до ул. Казацкой (бывшая ул. 50 лет ВЛКСМ) круглосуточно будет перекрыто движение автотранспорта.

Соответствующее решение принято сегодня, 25 апреля, на заседании исполнительного комитета Черниговского городского совета с целью проведения работ по капитальному ремонту проспекта Мира.

Согласно схеме, согласованной в управлении патрульной полиции в г. Чернигове, на указанной территории будут установлены дорожные знаки организации дорожного движения.

Коммунальном дорожно-строительному предприятию поручено на время проведения работ обеспечить освещение участка улицы в ночное время.

Кроме того, управление патрульной полиции в г. Чернигове обеспечивать надзор за организацией движения транспорта и пешеходов в районе проведения работ.

В маршрутную сеть общественного транспорта на время перекрытия участка улицы будут внесены изменения, о которых на официальном сайте Черниговского городского совета будет сообщено дополнительно.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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