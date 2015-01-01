У черниговского супермаркета нашли человеческий скелет

Человек, который позвонил в полицию, сообщил, что во время сбора стеклянных бутылок в куче мусора он нашел прикрытый ветками скелет, похожий на человеческий. По внешним признакам, человек умер давно: процесс разложения тела почти завершился, на скелете осталась только одежда.Личность умершего и обстоятельства смерти устанавливают специалисты. Останки переданы на экспертизу.