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У черниговского супермаркета нашли человеческий скелет

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:46
  • Просмотров: 21
У черниговского супермаркета нашли человеческий скелетСегодня, 25 апреля, около 6:00 в Чернигове возле супермаркета "АТБ" в районе технологического университета (ул. Рокоссовского, 15), местный житель нашел останки человеческого тела, сообщают "Надзвичайні новини".

Человек, который позвонил в полицию, сообщил, что во время сбора стеклянных бутылок в куче мусора он нашел прикрытый ветками скелет, похожий на человеческий. По внешним признакам, человек умер давно: процесс разложения тела почти завершился, на скелете осталась только одежда.

Личность умершего и обстоятельства смерти устанавливают специалисты. Останки переданы на экспертизу.
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Источник: 0462.ua

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