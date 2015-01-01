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У черниговского супермаркета нашли человеческий скелет
- Сегодня, 15:46
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Сегодня, 25 апреля, около 6:00 в Чернигове возле супермаркета "АТБ" в районе технологического университета (ул. Рокоссовского, 15), местный житель нашел останки человеческого тела, сообщают "Надзвичайні новини".
Человек, который позвонил в полицию, сообщил, что во время сбора стеклянных бутылок в куче мусора он нашел прикрытый ветками скелет, похожий на человеческий. По внешним признакам, человек умер давно: процесс разложения тела почти завершился, на скелете осталась только одежда.
Личность умершего и обстоятельства смерти устанавливают специалисты. Останки переданы на экспертизу.
Человек, который позвонил в полицию, сообщил, что во время сбора стеклянных бутылок в куче мусора он нашел прикрытый ветками скелет, похожий на человеческий. По внешним признакам, человек умер давно: процесс разложения тела почти завершился, на скелете осталась только одежда.
Личность умершего и обстоятельства смерти устанавливают специалисты. Останки переданы на экспертизу.
Источник: 0462.ua
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