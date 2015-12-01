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В Черниговской области планируют построить технопарк
- Вчера, 16:02
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Больше технопарков должно быть и в Украине. Это такие промышленные кремниевые долины. Сегодня у нас таких всего 14. Предприятия на их территории платят меньше налогов.
Вскоре еще один технологический парк хотят возвести в городе Мена Черниговской области. Здесь вокруг много заводов, которые простаивают. Создание технопарка позволит не только создать новые рабочие места, но и обновить старую инфраструктуру. А главное, вернуть в город молодежь.
Город Мена в географическом центре Черниговской области. Всего за час отсюда можно добраться до областного центра или государственной границы. Населения примерно 11 тысяч жителей. Когда-то здесь были мощные предприятия. Некоторые из них работали на ВПК, а потом все разрушили. Сейчас начинают по крошке возрождать.
Подробности в сюжете ICTV.
Вскоре еще один технологический парк хотят возвести в городе Мена Черниговской области. Здесь вокруг много заводов, которые простаивают. Создание технопарка позволит не только создать новые рабочие места, но и обновить старую инфраструктуру. А главное, вернуть в город молодежь.
Город Мена в географическом центре Черниговской области. Всего за час отсюда можно добраться до областного центра или государственной границы. Населения примерно 11 тысяч жителей. Когда-то здесь были мощные предприятия. Некоторые из них работали на ВПК, а потом все разрушили. Сейчас начинают по крошке возрождать.
Подробности в сюжете ICTV.
Источник: 0462.ua
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