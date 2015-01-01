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Чернигов получил инвестиционный паспорт
- Вчера, 16:32
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Актуальной задачей городской власти Чернигова для современного развития города является повышение уровня инвестиционной привлекательности, укрепление промышленного комплекса, внедрение инновационных технологий.
Управление стратегического развития города на выполнение Программы развития международных отношений города Чернигова и содействия привлечению инвестиций на 2016-2017 годы и с целью улучшения инвестиционного имиджа города Чернигова завершило сотрудничество с независимым национальным уполномоченным рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг». В течение февраля-апреля управлением совместно с рейтинговым агентством был определен долгосрочный кредитный рейтинг города и уровень его инвестиционной привлекательности.
Долгосрочный кредитный рейтинг города Чернигова согласно Национальной рейтинговой шкалы определен на уровне uaBBB. Прогноз рейтинга - стабильный.
Уровень инвестиционной привлекательности города Чернигова был определен на уровне uaINV4- (высокий уровень).
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaВВВ характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.
Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории (уровни) рейтинга относительно основных категорий (уровней).
Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.
Также результатом сотрудничества городской власти и рейтингового агентства стал Инвестиционный паспорт города Чернигова. Он представляет собой комплекс информационно-аналитических материалов для инвесторов, который раскрывает социально-экономическое положение в городе, его промышленный комплекс и потенциально привлекательные зоны для инвесторов. Задача паспорта - показать возможности, преимущества и потенциал города Чернигова, который имеет уникальный человеческий капитал, выгодное географическое положение и возможность роста и репутацию надежного партнера.
Инвестиционный паспорт можно скачать по ссылкам:
Управление стратегического развития города на выполнение Программы развития международных отношений города Чернигова и содействия привлечению инвестиций на 2016-2017 годы и с целью улучшения инвестиционного имиджа города Чернигова завершило сотрудничество с независимым национальным уполномоченным рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг». В течение февраля-апреля управлением совместно с рейтинговым агентством был определен долгосрочный кредитный рейтинг города и уровень его инвестиционной привлекательности.
Долгосрочный кредитный рейтинг города Чернигова согласно Национальной рейтинговой шкалы определен на уровне uaBBB. Прогноз рейтинга - стабильный.
Уровень инвестиционной привлекательности города Чернигова был определен на уровне uaINV4- (высокий уровень).
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaВВВ характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.
Знаки «+» и «-» обозначают промежуточные категории (уровни) рейтинга относительно основных категорий (уровней).
Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.
Также результатом сотрудничества городской власти и рейтингового агентства стал Инвестиционный паспорт города Чернигова. Он представляет собой комплекс информационно-аналитических материалов для инвесторов, который раскрывает социально-экономическое положение в городе, его промышленный комплекс и потенциально привлекательные зоны для инвесторов. Задача паспорта - показать возможности, преимущества и потенциал города Чернигова, который имеет уникальный человеческий капитал, выгодное географическое положение и возможность роста и репутацию надежного партнера.
Инвестиционный паспорт можно скачать по ссылкам:
Источник: 0462.ua
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