В субботу в Чернигове состоится самая масштабная в году городская уборка и экофест

В этом году уборка пройдет на 11 локациях:Центральный парк культуры и отдыха;берег Десны за ЧНТУ и гостиницей «Брянск»;березняк в микрорайоне Коты;сосновый лес в районе Старой Подусовки;сосновый лес возле 21 школы;лес в микрорайоне Масаны;урочище Святое;РЛП «Яловщина»;Березовая роща на ул. Пухова;Берег Стрижня на ул. Еськова;Ул. Кольцевая, 1 (встреча возле ОККО).Во время уборки участников частично обеспечат инвентарем – перчатками и мешками. Организаторы призывают желающих приобщиться к уборке со своим инвентарем. В этом году уборка состоится с раздельной сортировкой отходов и сдачей их в ближайший соответствующий пункт приема вторичного сырья. Все ради того, чтобы сделать страну чистой и сформировать национальную культуру чистоты.Также в рамках акции «Сделаем Украину чистой вместе» (Let's Do It, Ukraine!) состоится всеукраинский экологический фестиваль «ЧИСТОFEST». Он начнется в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха. Гостей мероприятия ожидают выступления музыкантов, тематические мастер-классы, выставка технологий «зеленой» энергетики, ярмарка продукции, различные тематические зоны, и многое другое.Информационная справка:Let's Do It, Ukraine! – это общественная организация, которая имеет 5 ежегодных национальных проектов и более 60 локальных. Действует в 24 областях Украины, объединяет более одного миллиона участников. Часть международного движения Let's Do It, World!, который объединил уже 113 стран и около 17 миллионов участников для того, чтобы заботиться об экологии и чистоте нашей планеты.Как присоединиться к уборке:http://LDU.com.uaкоординатор области Богдан Виктория – (097) 1080 145В соц. сетях:https://vk.com/letsdoit_chehttps://vk.com/clinefest_che