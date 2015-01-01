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В субботу в Чернигове состоится самая масштабная в году городская уборка и экофест

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:05
  • Просмотров: 31
В субботу в Чернигове состоится самая масштабная в году городская уборка и экофест29 апреля в 10:00 на всей территории Украины состоится масштабная социально-экологическая акция «Сделаем Украину чистой вместе». Чернигов не стоит в стороне и уже в который раз присоединяется к инициативе.

В этом году уборка пройдет на 11 локациях:

Центральный парк культуры и отдыха;
берег Десны за ЧНТУ и гостиницей «Брянск»;
березняк в микрорайоне Коты;
сосновый лес в районе Старой Подусовки;
сосновый лес возле 21 школы;
лес в микрорайоне Масаны;
урочище Святое;
РЛП «Яловщина»;
Березовая роща на ул. Пухова;
Берег Стрижня на ул. Еськова;
Ул. Кольцевая, 1 (встреча возле ОККО).
Во время уборки участников частично обеспечат инвентарем – перчатками и мешками. Организаторы призывают желающих приобщиться к уборке со своим инвентарем. В этом году уборка состоится с раздельной сортировкой отходов и сдачей их в ближайший соответствующий пункт приема вторичного сырья. Все ради того, чтобы сделать страну чистой и сформировать национальную культуру чистоты.

Также в рамках акции «Сделаем Украину чистой вместе» (Let's Do It, Ukraine!) состоится всеукраинский экологический фестиваль «ЧИСТОFEST». Он начнется в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха. Гостей мероприятия ожидают выступления музыкантов, тематические мастер-классы, выставка технологий «зеленой» энергетики, ярмарка продукции, различные тематические зоны, и многое другое.

Информационная справка:

Let's Do It, Ukraine! – это общественная организация, которая имеет 5 ежегодных национальных проектов и более 60 локальных. Действует в 24 областях Украины, объединяет более одного миллиона участников. Часть международного движения Let's Do It, World!, который объединил уже 113 стран и около 17 миллионов участников для того, чтобы заботиться об экологии и чистоте нашей планеты.

Как присоединиться к уборке:

http://LDU.com.ua
координатор области Богдан Виктория – (097) 1080 145
В соц. сетях:
https://vk.com/letsdoit_che
https://vk.com/clinefest_cheшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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