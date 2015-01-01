4ернігів.інфо » Стрічка новин » Одна из проблем медиков в Черниговской области – дороги. А еще у нас есть опасные больницы...
Одна из проблем медиков в Черниговской области – дороги. А еще у нас есть опасные больницы...
- Вчера, 17:31
- Просмотров: 27
Четыре госпитальных округа Черниговской области с центрами в Чернигове, Прилуках, Корюковке и Нежине уже сформированы. На очереди – формирование госпитальных советов.
Напомним, что медицина области находится на стадии реформирования. Власти обещают качественно новый уровень медицинского обслуживания.
«Следующий этап работы госпитальных округов - формирование госпитальных советов. Сейчас мы разрабатываем ряд документов, которые направлены главам районных советов, райгосадминистраций с требованиями о работе этих совещательных органов.
Основная задача госпитальных советов - обеспечение бесперебойной работы округа, решения финансовых вопросов, а затем - отстаивание интересов жителей в плане получения медицинской помощи, проживающих на территории округа, - отметил начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш в прямом эфире черниговского радио. - В состав таких советов войдут представители района, объединенных территориальных общин.
К концу 2017 года году мы должны уже создать советы госпитальных округов и утвердить перспективные планы их развития ».
Одна из проблем, которые необходимо решить для успешной работы округов - состояние дорог, по которым пациент или автомобиль скорой медицинской помощи должны пользоваться.
Поэтому, Петр Гармаш в том числе и все медицинское сообщество области считает - неудовлетворительное состояние дорог и дорог местного значения могут создавать определенные проблемы для оперативного проезда медиков к пациенту.
Поэтому как раз госпитальная совет и должен позаботиться о том, чтобы местные власти взяли решение этого вопроса под особый контроль.
Кроме того, необходимо усовершенствовать процесс транспортного сообщения между отдаленными населенными пунктами и центром госпитального округа.
«Маршруты пациентов будут утверждаться советами госпитальных округов. Больницы, которые сейчас действуют на территории округа не будут закрываться.
Более того, на территории округа может быть несколько больниц интенсивного лечения (это такие больницы, в которых круглосуточно предоставляется эффективная медицинская помощь минимум по пяти специальностям).
Впрочем, к сожалению, у нас некоторые районные больницы вообще не имеют, например, анестезиолога. Поэтому, - говорит Петр Гармаш, - такая больница вообще опасна для пациента ».
«В целом, - продолжает начальник Управления - задача Правительства и профильного Министерства, - изменение алгоритмов финансирования как отдельных округов, так и всей системы здравоохранения.
А она заключается в том, что средства должны «идти» за пациентом.
То есть, каждая больница будет получать средства за выполненную работу, пустые койки не будут финансироваться.
Хочу опровергнуть заблуждение относительно того, что больница - центр госпитального округа - будет переполнена стационарными больными.
По многолетним наблюдениям, почти 40% пациентов стационара не требуют круглосуточного пребывания в больнице.
Поэтому стационарзаминюючи технологии - основа современного подхода к лечению большинстве случаев заболеваний, в том числе и лечение на базе первичного звена.
Конечно, острая хирургическая, сердечно-сосудистая патология, другие ургентных состояния, угрожающие жизни человека, будут нуждаться лишь интенсивного лечения в стационаре центра госпитального округа.
Другие случаи будут распределяться по больницам планового и восстановительного лечения, также будут принадлежать к определенному госпитального округа. Итак, - заключает Петр Гармаш, - реструктуризация и реформирование системы здравоохранения направлена, в первую очередь, на доступность к качественной медицинской помощи всех слоев населения независимо от места его проживания ».
Напомним, что медицина области находится на стадии реформирования. Власти обещают качественно новый уровень медицинского обслуживания.
«Следующий этап работы госпитальных округов - формирование госпитальных советов. Сейчас мы разрабатываем ряд документов, которые направлены главам районных советов, райгосадминистраций с требованиями о работе этих совещательных органов.
Основная задача госпитальных советов - обеспечение бесперебойной работы округа, решения финансовых вопросов, а затем - отстаивание интересов жителей в плане получения медицинской помощи, проживающих на территории округа, - отметил начальник управления здравоохранения Черниговской ОГА Петр Гармаш в прямом эфире черниговского радио. - В состав таких советов войдут представители района, объединенных территориальных общин.
К концу 2017 года году мы должны уже создать советы госпитальных округов и утвердить перспективные планы их развития ».
Одна из проблем, которые необходимо решить для успешной работы округов - состояние дорог, по которым пациент или автомобиль скорой медицинской помощи должны пользоваться.
Поэтому, Петр Гармаш в том числе и все медицинское сообщество области считает - неудовлетворительное состояние дорог и дорог местного значения могут создавать определенные проблемы для оперативного проезда медиков к пациенту.
Поэтому как раз госпитальная совет и должен позаботиться о том, чтобы местные власти взяли решение этого вопроса под особый контроль.
Кроме того, необходимо усовершенствовать процесс транспортного сообщения между отдаленными населенными пунктами и центром госпитального округа.
«Маршруты пациентов будут утверждаться советами госпитальных округов. Больницы, которые сейчас действуют на территории округа не будут закрываться.
Более того, на территории округа может быть несколько больниц интенсивного лечения (это такие больницы, в которых круглосуточно предоставляется эффективная медицинская помощь минимум по пяти специальностям).
Впрочем, к сожалению, у нас некоторые районные больницы вообще не имеют, например, анестезиолога. Поэтому, - говорит Петр Гармаш, - такая больница вообще опасна для пациента ».
«В целом, - продолжает начальник Управления - задача Правительства и профильного Министерства, - изменение алгоритмов финансирования как отдельных округов, так и всей системы здравоохранения.
А она заключается в том, что средства должны «идти» за пациентом.
То есть, каждая больница будет получать средства за выполненную работу, пустые койки не будут финансироваться.
Хочу опровергнуть заблуждение относительно того, что больница - центр госпитального округа - будет переполнена стационарными больными.
По многолетним наблюдениям, почти 40% пациентов стационара не требуют круглосуточного пребывания в больнице.
Поэтому стационарзаминюючи технологии - основа современного подхода к лечению большинстве случаев заболеваний, в том числе и лечение на базе первичного звена.
Конечно, острая хирургическая, сердечно-сосудистая патология, другие ургентных состояния, угрожающие жизни человека, будут нуждаться лишь интенсивного лечения в стационаре центра госпитального округа.
Другие случаи будут распределяться по больницам планового и восстановительного лечения, также будут принадлежать к определенному госпитального округа. Итак, - заключает Петр Гармаш, - реструктуризация и реформирование системы здравоохранения направлена, в первую очередь, на доступность к качественной медицинской помощи всех слоев населения независимо от места его проживания ».
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Кабмин утвердил госпитальные округа в Черниговской области
Кабинет министров Украины утвердил перечень и состав госпитальных округов на Черниговщине и еще
Чернигов разделили на четыре госпитальные округа
Модель создания госпитальных округов в области разрабатывалась несколько лет. В течение последних
Как решаются в области проблемы лечения больных с хронической почечной недо ...
19 октября на очередном брифинге в областной государственной администрации говорили о том, какая
В черниговском диализном центре «Фрезениус Медикал Кер Украина» лечатся 88 ...
Управление здравоохранения городского совета информирует, что лечение лиц с хронической болезнью
Президент пообещал, что губернатора-гастролера в Черниговской области не бу ...
Петр Порошенко заверил, что из Киева не будут «десантировать» на места глав администраций. Вместо
В черниговском управлении здравоохранения считают, что оппозиция использова ...
Ныне черниговчане активно обсуждают предстоящую реорганизацию городских медицинских учреждений.
В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО
Добавить комментарий!