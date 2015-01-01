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В Чернигове во время митинга-реквиема ученик потерял сознание
- Вчера, 18:03
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Сегодня, 26 апреля, в областном центре возле памятного знака «Героям Чернобыля» состоялся митинг-реквием по случаю 31-й годовщины Чернобыльской трагедии.
На митинге присутствовали чернобыльцы и их семьи, воины АТО, руководство облгосадминистрации, областного и городского совета и горожане, которые пришли почтить память участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
Также на митинге-реквиеме присутствовали школьники черниговских школ. Прямо посреди мероприятия стало плохо 10-летнему мальчику. Он потерял сознание, упав на асфальт. Черниговцы начали приводить парня в чувство, пишет «Высокий Вал».
Из местной власти подошел только начальник управления здравоохранения ОГА Петр Гармаш, который одним из первых и оказал помощь школьнику. Скорая помощь прибыла минут через 5-7, она и забрала парня в трампопункт, поскольку последний жаловался на сильную боль в челюсти.
Заметим, что во время мероприятия за помощью к медикам обратились еще две школьницы, которые пожаловались на плохое самочувствие и тошноту.
Из собственных источников Высокому Валу стало известно, что пострадавший мальчик учится в 4-м классе Черниговской ООШ №4.
На митинге присутствовали чернобыльцы и их семьи, воины АТО, руководство облгосадминистрации, областного и городского совета и горожане, которые пришли почтить память участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
Также на митинге-реквиеме присутствовали школьники черниговских школ. Прямо посреди мероприятия стало плохо 10-летнему мальчику. Он потерял сознание, упав на асфальт. Черниговцы начали приводить парня в чувство, пишет «Высокий Вал».
Из местной власти подошел только начальник управления здравоохранения ОГА Петр Гармаш, который одним из первых и оказал помощь школьнику. Скорая помощь прибыла минут через 5-7, она и забрала парня в трампопункт, поскольку последний жаловался на сильную боль в челюсти.
Заметим, что во время мероприятия за помощью к медикам обратились еще две школьницы, которые пожаловались на плохое самочувствие и тошноту.
Из собственных источников Высокому Валу стало известно, что пострадавший мальчик учится в 4-м классе Черниговской ООШ №4.
Источник: 0462.ua
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