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На Кордовке нашли останки девушки

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:26
  • Просмотров: 31
На Кордовке нашли останки девушкиВ Чернигове в районе Технологического университета (микрорайон «Кордовка») нашли тело неизвестной девушки, сообщает ЧЕline.

Оказывается, на этом месте мертвых людей находят уже не впервые. Ведь именно там в 2013 году нашли убитого 4-летнего мальчика Артема Кукурузу.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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