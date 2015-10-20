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На Кордовке нашли останки девушки
- Сегодня, 11:26
- Просмотров: 31
В Чернигове в районе Технологического университета (микрорайон «Кордовка») нашли тело неизвестной девушки, сообщает ЧЕline.
Оказывается, на этом месте мертвых людей находят уже не впервые. Ведь именно там в 2013 году нашли убитого 4-летнего мальчика Артема Кукурузу.
Оказывается, на этом месте мертвых людей находят уже не впервые. Ведь именно там в 2013 году нашли убитого 4-летнего мальчика Артема Кукурузу.
Источник: 0462.ua
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