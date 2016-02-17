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На казармы в учебном центре «Десна» выделят 30 миллионов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:02
  • Просмотров: 27
На казармы в учебном центре «Десна» выделят 30 миллионовМинистерство обороны предоставит деньги для обновления жилого фонда на территрии 169-го учебного центра сухопутных войскВСУ в Козелецком районе Черниговской области.

Об этом «Громадському радіо» рассказал начальник учебного центра «Десна» Виктор Николюк.

- Не все так плохо в «Десне». Давайте вспомним историю. Буквально три года назад «Десна» разгонялась, расформировывалась и уже на начало боевых действий, можно сказать, она фактически не существовала.

Да, есть плохие стороны, но не все так плохо – многое сделано. Генерал, который командовал до меня и тот личный состав, много сделали, чтобы создавать материальную базу и вести учебно-воспитательный процесс, – признался Виктор Николюк.

- На данный момент министром обороны принято решение о выделении порядка 30 миллионов гривен только на жилищно-казарменный фонд.

На данный момент это первое существенное капиталовложение, которое существенно повлияет как на содержание казарменного фонда, так и учебно-материальной базы, которая необходима для подготовки военнослужащих, - рассказал начальник учебного центра.

На вопрос о том, сколько денег необходимо, для решения основных проблем центра, Виктор Николюк ответил:

- Чем больше дают, тем больше хочется. Я бы отказался и от 100 миллионов и от 150. Мы все примем и готовы отчитаться до копеечки.

Напомним, что в феврале один из контрактников «Десны» снял на видео ужасные бытовые условия в казармах.

После того, как видеосюжет попал в интернет, были уволены три армейских чиновника.
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Источник: 0462.ua

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