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Апелляционный суд Черниговской области удовлетворил жалобу прокурора по мягкости назначенного наказания убийце, который поджег своих собутыльников.
Прокурор доказал в суде, что во время распития спиртных напитков в феврале 2015 года по месту жительства одного из пострадавших у обвиняемого возник умысел на убийство хозяина дома и его знакомого на почве личных неприязненных отношений.
Обвиняемый нашел у себя дома зажигательную смесь и, вернувшись в дом потерпевшего, облил знакомых жидкостью и поджег их, после чего скрылся с места происшествия. Один из потерпевших скончался от полученных 95% ожогов. Другой, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, остался жив, но получил телесные повреждения средней степени тяжести.
Суд первой инстанции за совершение инкриминируемых преступлений приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы. По результатам апелляционного рассмотрения суд, соглашаясь с доводами прокурора, окончательно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях обвиняемого состава преступления своего подтверждения не нашли и судом оставлены без удовлетворения.
За поджог двух собутыльников получил 14 лет тюрьмы
- Сегодня, 12:33
- Просмотров: 29
Апелляционный суд Черниговской области удовлетворил жалобу прокурора по мягкости назначенного наказания убийце, который поджег своих собутыльников.
Прокурор доказал в суде, что во время распития спиртных напитков в феврале 2015 года по месту жительства одного из пострадавших у обвиняемого возник умысел на убийство хозяина дома и его знакомого на почве личных неприязненных отношений.
Обвиняемый нашел у себя дома зажигательную смесь и, вернувшись в дом потерпевшего, облил знакомых жидкостью и поджег их, после чего скрылся с места происшествия. Один из потерпевших скончался от полученных 95% ожогов. Другой, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, остался жив, но получил телесные повреждения средней степени тяжести.
Суд первой инстанции за совершение инкриминируемых преступлений приговорил злоумышленника к 11 годам лишения свободы. По результатам апелляционного рассмотрения суд, соглашаясь с доводами прокурора, окончательно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях обвиняемого состава преступления своего подтверждения не нашли и судом оставлены без удовлетворения.
Источник: 0462.ua
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