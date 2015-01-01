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Итальянцы помогли отремонтировать детскую поликлинику в Черниговской области и планируют помочь со спортшколой

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 28
Итальянцы помогли отремонтировать детскую поликлинику в Черниговской области и планируют помочь со спортшколойСосницкий район посетила делегация представителей ассоциации «Рука помощи» итальянского города Монца и Черниговского областного отделения Детского фонда Украины. Об этом пишет "Высокий Вал" по информации Сосницкой РГА.

С помощью такого сотрудничества в Соснице смогли отремонтировать детскую поликлинику центральной районной больницы и приобрели современный медавтомобиль с соответствующей комплектацией.

Также делегация посетила ряд объектов, в отношении которых велось финансирование и перспективы проведения ремонтных работ. В частности, итальянские партнеры с интересом рассмотрели предложение присоединиться к ремонту здания для спортивной школы в Соснице.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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