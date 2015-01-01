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Итальянцы помогли отремонтировать детскую поликлинику в Черниговской области и планируют помочь со спортшколой
- Сегодня, 13:02
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Сосницкий район посетила делегация представителей ассоциации «Рука помощи» итальянского города Монца и Черниговского областного отделения Детского фонда Украины. Об этом пишет "Высокий Вал" по информации Сосницкой РГА.
С помощью такого сотрудничества в Соснице смогли отремонтировать детскую поликлинику центральной районной больницы и приобрели современный медавтомобиль с соответствующей комплектацией.
Также делегация посетила ряд объектов, в отношении которых велось финансирование и перспективы проведения ремонтных работ. В частности, итальянские партнеры с интересом рассмотрели предложение присоединиться к ремонту здания для спортивной школы в Соснице.
С помощью такого сотрудничества в Соснице смогли отремонтировать детскую поликлинику центральной районной больницы и приобрели современный медавтомобиль с соответствующей комплектацией.
Также делегация посетила ряд объектов, в отношении которых велось финансирование и перспективы проведения ремонтных работ. В частности, итальянские партнеры с интересом рассмотрели предложение присоединиться к ремонту здания для спортивной школы в Соснице.
Источник: 0462.ua
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