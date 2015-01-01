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Водоснабжение на ЗАЗе улучшится
- Сегодня, 13:31
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На днях на повышающей насосной станции третьего подъема в микрорайоне ЗАЗ специалисты КП «Черниговводоканал» провели замену насосной установки производства фирмы WILO с четырьмя насосами мощностью 2,2 кВт каждый, на новую, с аналогичными параметрами.
Кроме этого, после майских праздников для очистки холодной воды запланирована установка фильтра циклонного типа отечественного производства.
Как сообщил главный инженер предприятия Юрий Федорченко, насосная станция WILO в микрорайоне ЗАЗ работала в круглосуточном режиме с ноября 2005 года, то есть уже 11 лет. Отметим, что только за один год насосной станцией перекачивается 82 тысячи кубометров воды. В результате износа нуждаются в капитальном ремонте как двигатели, так и насосная часть оборудования.
В рамках инвестиционной программы руководство предприятия было принято решение о закупке новой насосной установки. Стоимость нового оборудования составляет 360 тысяч гривен. С целью экономии средств работы выполнялись силами предприятия.
После проведения капитального ремонта и замены некоторых узлов, демонтировано оборудование также будет задействовано в производственной деятельности КП «Черниговводоканал».
Кроме этого, для улучшения качества воды в микрорайоне ЗАЗ, в начале мая на повышательной насосной станции третьего подъема за счет предприятия будет установлен фильтр циклонного типа.
Выполнение всех указанных работ позволит и в дальнейшем обеспечивать качественное бесперебойное водоснабжение четырех тысяч жителей домов, проживающих в зоне обслуживания повышающей насосной станции, а также воспитанников детского сада №22.
Кроме этого, после майских праздников для очистки холодной воды запланирована установка фильтра циклонного типа отечественного производства.
Как сообщил главный инженер предприятия Юрий Федорченко, насосная станция WILO в микрорайоне ЗАЗ работала в круглосуточном режиме с ноября 2005 года, то есть уже 11 лет. Отметим, что только за один год насосной станцией перекачивается 82 тысячи кубометров воды. В результате износа нуждаются в капитальном ремонте как двигатели, так и насосная часть оборудования.
В рамках инвестиционной программы руководство предприятия было принято решение о закупке новой насосной установки. Стоимость нового оборудования составляет 360 тысяч гривен. С целью экономии средств работы выполнялись силами предприятия.
После проведения капитального ремонта и замены некоторых узлов, демонтировано оборудование также будет задействовано в производственной деятельности КП «Черниговводоканал».
Кроме этого, для улучшения качества воды в микрорайоне ЗАЗ, в начале мая на повышательной насосной станции третьего подъема за счет предприятия будет установлен фильтр циклонного типа.
Выполнение всех указанных работ позволит и в дальнейшем обеспечивать качественное бесперебойное водоснабжение четырех тысяч жителей домов, проживающих в зоне обслуживания повышающей насосной станции, а также воспитанников детского сада №22.
Источник: 0462.ua
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