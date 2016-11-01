4ернігів.інфо » Стрічка новин » Пьяные черниговцы в центре города воровали тюльпаны с клумбы
Пьяные черниговцы в центре города воровали тюльпаны с клумбы
- Сегодня, 14:02
- Просмотров: 25
Вчера, 27 апреля, в 22 часов на линию 102 поступил звонок. Парень, который гулял с девушкой на Аллее Героев, сообщил, что два человека рвут на клумбе тюльпаны. Правда, сначала парочка подумала, что воры просто фотографируются в клумбе. Но, подойдя ближе, он увидел, как мужчина сорвал несколько тюльпанов, положил их в полиэтиленовый пакет и направился к другой клумбы.
Об этом ЧЕline рассказал пресс-офицер управления патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко. До приезда экипажа юноша был на связи. Когда полицейские прибыли, вандалы уже были возле пешеходного перехода. Стражам правопорядка они ответили, что ничего не знают и о тюльпанах не слышали. И при поверхностном осмотре патрульные увидели в пакете сорванные цветы с луковицами. Экипаж вызвал следственно-оперативную группу, обнаружила в воров два десятка тюльпанов с луковицами. Примечательно, что вандалы, 40-летний мужчина и 33-летняя женщина, были пьяными в стельку. Их даже возили на экспертизу в медицинское учреждение. Выяснить, зачем парочка воровала цветы с городской клумбы, патрульным на месте происшествия не удалось. Далее ворами заниматься следователь из городского отдела полиции.
Об этом ЧЕline рассказал пресс-офицер управления патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко. До приезда экипажа юноша был на связи. Когда полицейские прибыли, вандалы уже были возле пешеходного перехода. Стражам правопорядка они ответили, что ничего не знают и о тюльпанах не слышали. И при поверхностном осмотре патрульные увидели в пакете сорванные цветы с луковицами. Экипаж вызвал следственно-оперативную группу, обнаружила в воров два десятка тюльпанов с луковицами. Примечательно, что вандалы, 40-летний мужчина и 33-летняя женщина, были пьяными в стельку. Их даже возили на экспертизу в медицинское учреждение. Выяснить, зачем парочка воровала цветы с городской клумбы, патрульным на месте происшествия не удалось. Далее ворами заниматься следователь из городского отдела полиции.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Черниговские патрульные задержали вора при попытке продать украденное
Вчера, 12 апреля, около трех ночи экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль такси,
В черниговском подъезде нашли наркомана без сознания
Вчера, 28 февраля, около одиннадцати вечера на линию «102» поступила информация от жителей одного
В Чернигове поймали вора, который пытался сдать на металлолом краденый акку ...
21 января около часа ночи экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль такси у пункта
Патрульные обнаружили у водителя вещество, похожее на коноплю
13 января около десяти вечера экипаж патрульной полиции остановил на улице Шевченко автомобиль
Патрульные задержали двух несовершеннолетних, которые пытались обокрасть ав ...
3 января около двух часов ночи на линию «102» позвонил мужчина, который сообщил, что на одной из
Патрульные задержали мужчину, который украл автомобильный прицеп
24 ноября около двух часов ночи на улице Летной экипаж патрульной полиции обратил внимание на
В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО
Добавить комментарий!