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В Чернигове провели в последний путь защитника Отечества Павла Смирнова

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:03
  • Просмотров: 30
В Чернигове провели в последний путь защитника Отечества Павла СмирноваС погибшим во Авдеевка уроженцем села Полуботки Черниговского района старшим солдатом 72-й отдельной механизированной бригады Павлом Смирновым простились 26 апреля в Екатерининском храме Чернигова.

Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Павел Смирнов погиб 22 апреля во время выполнения боевой задачи. Павел получил тяжелое ранение во время минометного обстрела, умер уже в больнице. Погибшему Герою было 27 лет. Проводить в последний путь бойца пришли сотни горожан, родственники и близкие погибшего. Односельчане, близкие и собратья воина характеризуют его как очень отзывчивого и порядочного человека. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Герои не умирают!шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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