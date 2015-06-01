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Смертельное ДТП: на Черниговщине «Волга» влетела в легковушку, а затем в дерево
- Сегодня, 15:45
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За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы дорожно-транспортное происшествие.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. На автодороге между с. Вертеевка и м. Нежин у поворота в направлении с. Каблуки Нежинского района в 9 год.15 мин. 26 апреля водитель автомобиля «ГАЗ-3110» при осуществлении маневра обгона не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ «Славута», съехал на обочину и столкнулся с придорожным деревом. В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗ-3110», 1948 года, погиб на месте аварии, три пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести, один из пассажиров был госпитализирован в Нежинской центральной городской больницы, другие два пассажира - в Нежинской центральной районной больницы.
Об этом ЧЕline сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. На автодороге между с. Вертеевка и м. Нежин у поворота в направлении с. Каблуки Нежинского района в 9 год.15 мин. 26 апреля водитель автомобиля «ГАЗ-3110» при осуществлении маневра обгона не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ «Славута», съехал на обочину и столкнулся с придорожным деревом. В результате происшествия водитель автомобиля «ГАЗ-3110», 1948 года, погиб на месте аварии, три пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести, один из пассажиров был госпитализирован в Нежинской центральной городской больницы, другие два пассажира - в Нежинской центральной районной больницы.
Источник: cheline.com.ua
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