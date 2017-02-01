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Граница за неделю в пределах Черниговской области.
- Сегодня, 16:02
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В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинско российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль.
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.
С 17 по 23 апреля 2017 года на Черниговщине, через государственную границу
Украина в установленном порядке пропущено 55 тыс. Человек и 13 тыс.
транспортных средств.
К административной ответственности привлечено 18 лиц, на которых
наложено штрафов на сумму 9112 гривен. Через государственную границу не
пропущено 27 человек, из которых 9 - незаконные мигранты и 5 граждан России.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в
установленном порядке пропущено 24,1 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных
средств. Через государственную границу не пропущено 3 человек.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность
государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и
надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.
С 17 по 23 апреля 2017 года на Черниговщине, через государственную границу
Украина в установленном порядке пропущено 55 тыс. Человек и 13 тыс.
транспортных средств.
К административной ответственности привлечено 18 лиц, на которых
наложено штрафов на сумму 9112 гривен. Через государственную границу не
пропущено 27 человек, из которых 9 - незаконные мигранты и 5 граждан России.
В течение выходных дней через государственную границу Украины в
установленном порядке пропущено 24,1 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных
средств. Через государственную границу не пропущено 3 человек.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник А.В. Дудко
Источник: 0462.ua
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