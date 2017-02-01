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Граница за неделю в пределах Черниговской области.

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:02
  • Просмотров: 3
Граница за неделю в пределах Черниговской области.В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинско российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль.


Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность

государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и

надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.

С 17 по 23 апреля 2017 года на Черниговщине, через государственную границу

Украина в установленном порядке пропущено 55 тыс. Человек и 13 тыс.

транспортных средств.

К административной ответственности привлечено 18 лиц, на которых

наложено штрафов на сумму 9112 гривен. Через государственную границу не

пропущено 27 человек, из которых 9 - незаконные мигранты и 5 граждан России.

В течение выходных дней через государственную границу Украины в

установленном порядке пропущено 24,1 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных

средств. Через государственную границу не пропущено 3 человек.

Помощник начальника пограничного отряда

- начальник пресс-службы

подполковник А.В. Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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