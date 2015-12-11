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Житель Репкинского района делал незаконный бизнес

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:02
  • Просмотров: 29
Житель Репкинского района делал незаконный бизнесНа днях, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи», пограничный наряд совместно с сотрудником таможни помешали незаконному табачном бизнеса жителя Репкинского района.

При оформлении на въезд в

Украина рейсового автобуса

сообщением «Гомель - Чернигов», в ходе

досмотра личных вещей пассажира, 23-

летнего гражданина Украины, в сумке

обнаружены 34 блоки сигарет белорусского

производства.

За нарушение таможенных правил

гражданина привлечены к

административной ответственности, а

контрабандный груз оценен в 3230

гривен и изъято.

Помощник начальника пограничного отряда

- начальник пресс-службы

подполковник О.В.Дудкошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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