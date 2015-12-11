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Житель Репкинского района делал незаконный бизнес
- Вчера, 17:02
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На днях, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи», пограничный наряд совместно с сотрудником таможни помешали незаконному табачном бизнеса жителя Репкинского района.
При оформлении на въезд в
Украина рейсового автобуса
сообщением «Гомель - Чернигов», в ходе
досмотра личных вещей пассажира, 23-
летнего гражданина Украины, в сумке
обнаружены 34 блоки сигарет белорусского
производства.
За нарушение таможенных правил
гражданина привлечены к
административной ответственности, а
контрабандный груз оценен в 3230
гривен и изъято.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
При оформлении на въезд в
Украина рейсового автобуса
сообщением «Гомель - Чернигов», в ходе
досмотра личных вещей пассажира, 23-
летнего гражданина Украины, в сумке
обнаружены 34 блоки сигарет белорусского
производства.
За нарушение таможенных правил
гражданина привлечены к
административной ответственности, а
контрабандный груз оценен в 3230
гривен и изъято.
Помощник начальника пограничного отряда
- начальник пресс-службы
подполковник О.В.Дудко
Источник: 4ernigiv.info
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