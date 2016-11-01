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Малый и средний бизнес в I квартале 2017 года до бюджетов Черниговщины оплатил почти 889 млн. грн. налогов
- Вчера, 17:31
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В I квартале 2017 субъектами хозяйствования среднего и малого бизнеса уплачено в бюджеты Черниговщины почти 889 млн. Грн., Чем обеспечено более 55 проц. общей суммы поступлений.
По платежам государственного бюджета представителями среднего бизнеса уплачено
262 млн. Грн. налогов и сборов (36 проц. доходов бюджета), малого бизнеса и
микропредпринимательства - 179 млн. грн. (24,6 проц.).
По платежам местных бюджетов субъектами среднего предпринимательства уплачено
208 млн. Грн. (23,6 проц. Общей суммы). Еще более 27 проц. поступлений - 239 млн. грн. -
обеспечено представителями малого бизнеса, из них юридическими лицами уплачено 120 млн.
грн., предпринимателями, самозанятыми лицами и плательщиками налога на имущество - 119 млн.
грн.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вклад малого бизнеса в наполнения
бюджетов территориальных общин вырос в 1,5 раза или на 83 млн. гривен. Этому способствовали изменения
в законодательстве в части роста уровня минимальной заработной платы и ставок отдельных
налогов и сборов.
Вклад субъектов хозяйствования среднего предпринимательства в наполнения местных
бюджетов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года остался почти на уровне, а
сумма уплаченных налогов увеличилась в 1,4 раза или на 59 млн. гривен.
Местные бюджеты наполнялись за счет поступлений от среднего бизнеса: в
Сребнянском районе - почти на 73 проц., Ичнянском - 50 проц., НСиверському - более 46
проц. и Носовском - 40 процентов, а в городах областного значения - от 12,8 проц. в Прилуках
до 29,5 проц. в Н-Северском.
Более трети всех уплаченных в местные бюджеты налогов субъекты малого
бизнеса и микропредпринимательства обеспечивают в 4-х районах области: Менском,
Коропском, Сосницком и Городнянском. В городах областного значения этой же
категорией плательщиков обеспечено около 30 проц. доходов территориальных общин: в
Чернигове - более 94 млн. Грн., Прилуках - почти 16 млн. Грн., Нежине - более 14 млн. Грн.,
НСиверському - почти 3 млн.гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в
Черниговской области.
По платежам государственного бюджета представителями среднего бизнеса уплачено
262 млн. Грн. налогов и сборов (36 проц. доходов бюджета), малого бизнеса и
микропредпринимательства - 179 млн. грн. (24,6 проц.).
По платежам местных бюджетов субъектами среднего предпринимательства уплачено
208 млн. Грн. (23,6 проц. Общей суммы). Еще более 27 проц. поступлений - 239 млн. грн. -
обеспечено представителями малого бизнеса, из них юридическими лицами уплачено 120 млн.
грн., предпринимателями, самозанятыми лицами и плательщиками налога на имущество - 119 млн.
грн.).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года вклад малого бизнеса в наполнения
бюджетов территориальных общин вырос в 1,5 раза или на 83 млн. гривен. Этому способствовали изменения
в законодательстве в части роста уровня минимальной заработной платы и ставок отдельных
налогов и сборов.
Вклад субъектов хозяйствования среднего предпринимательства в наполнения местных
бюджетов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года остался почти на уровне, а
сумма уплаченных налогов увеличилась в 1,4 раза или на 59 млн. гривен.
Местные бюджеты наполнялись за счет поступлений от среднего бизнеса: в
Сребнянском районе - почти на 73 проц., Ичнянском - 50 проц., НСиверському - более 46
проц. и Носовском - 40 процентов, а в городах областного значения - от 12,8 проц. в Прилуках
до 29,5 проц. в Н-Северском.
Более трети всех уплаченных в местные бюджеты налогов субъекты малого
бизнеса и микропредпринимательства обеспечивают в 4-х районах области: Менском,
Коропском, Сосницком и Городнянском. В городах областного значения этой же
категорией плательщиков обеспечено около 30 проц. доходов территориальных общин: в
Чернигове - более 94 млн. Грн., Прилуках - почти 16 млн. Грн., Нежине - более 14 млн. Грн.,
НСиверському - почти 3 млн.гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС в
Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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