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На Черниговщине таможенники и пограничники упрощают формальности на границе
- Вчера, 18:12
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Об этом, в частности, шла речь во время совместного совещания с участием руководства ДФС и Государственной пограничной службы, руководителей таможен и региональных управлений Госпогранслужбы в областях.
Одним из пунктов пропуска на украинской границе, задействованных в осуществлении
пилотных проектов, является «Новые Яриловичи». С ноября прошлого года здесь
внедряются передовые меры, направленные на улучшение сервиса, упрощение
процедур и сокращение времени таможенного оформления при пересечении границы.
Поэтому оформления в пункте пропуска осуществляется с соблюдением принципа
«Одной остановки» для граждан. Это стало возможно благодаря взаемоинтеграции
информационных систем пограничников и таможенников, установлению единых
автоматизированных рабочих мест, а также проведению общего визуального осмотра
транспортных средств и идентификации лиц на полосе движения.
Благодаря этим мерам обеспечено более комфортные условия для граждан:
транспортное средство делает только одну остановку в пункте пропуска, а пассажиры и
водитель проходят таможенный и пограничный контроль, не выходя из него. это
нововведения особенно актуально в периоды сложных погодных условий, а также
для граждан, следующих через границу вместе с детьми и пожилыми людьми.
Во время совещания также было отмечено, что Государственная фискальная служба
Украина создаст максимально благоприятные условия для прохождения таможенных
формальностей иностранными участниками и гостями песенного конкурса
«Евровидение-2017», который в мае состоится в Киеве.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Одним из пунктов пропуска на украинской границе, задействованных в осуществлении
пилотных проектов, является «Новые Яриловичи». С ноября прошлого года здесь
внедряются передовые меры, направленные на улучшение сервиса, упрощение
процедур и сокращение времени таможенного оформления при пересечении границы.
Поэтому оформления в пункте пропуска осуществляется с соблюдением принципа
«Одной остановки» для граждан. Это стало возможно благодаря взаемоинтеграции
информационных систем пограничников и таможенников, установлению единых
автоматизированных рабочих мест, а также проведению общего визуального осмотра
транспортных средств и идентификации лиц на полосе движения.
Благодаря этим мерам обеспечено более комфортные условия для граждан:
транспортное средство делает только одну остановку в пункте пропуска, а пассажиры и
водитель проходят таможенный и пограничный контроль, не выходя из него. это
нововведения особенно актуально в периоды сложных погодных условий, а также
для граждан, следующих через границу вместе с детьми и пожилыми людьми.
Во время совещания также было отмечено, что Государственная фискальная служба
Украина создаст максимально благоприятные условия для прохождения таможенных
формальностей иностранными участниками и гостями песенного конкурса
«Евровидение-2017», который в мае состоится в Киеве.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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