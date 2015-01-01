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На Черниговщине таможенники и пограничники упрощают формальности на границе

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:12
  • Просмотров: 32
На Черниговщине таможенники и пограничники упрощают формальности на границеОб этом, в частности, шла речь во время совместного совещания с участием руководства ДФС и Государственной пограничной службы, руководителей таможен и региональных управлений Госпогранслужбы в областях.

Одним из пунктов пропуска на украинской границе, задействованных в осуществлении

пилотных проектов, является «Новые Яриловичи». С ноября прошлого года здесь

внедряются передовые меры, направленные на улучшение сервиса, упрощение

процедур и сокращение времени таможенного оформления при пересечении границы.

Поэтому оформления в пункте пропуска осуществляется с соблюдением принципа

«Одной остановки» для граждан. Это стало возможно благодаря взаемоинтеграции

информационных систем пограничников и таможенников, установлению единых

автоматизированных рабочих мест, а также проведению общего визуального осмотра

транспортных средств и идентификации лиц на полосе движения.

Благодаря этим мерам обеспечено более комфортные условия для граждан:

транспортное средство делает только одну остановку в пункте пропуска, а пассажиры и

водитель проходят таможенный и пограничный контроль, не выходя из него. это

нововведения особенно актуально в периоды сложных погодных условий, а также

для граждан, следующих через границу вместе с детьми и пожилыми людьми.

Во время совещания также было отмечено, что Государственная фискальная служба

Украина создаст максимально благоприятные условия для прохождения таможенных

формальностей иностранными участниками и гостями песенного конкурса

«Евровидение-2017», который в мае состоится в Киеве.

Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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