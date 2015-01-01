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На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2», день третий)

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 19:17
  • Просмотров: 31
На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2», день третий)На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2», день третий)
На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2», день третий)
На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2», день третий)
На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2», день третий)
На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2», день третий)
На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2», день третий)
На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2», день третий)
На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2», день третий)
На черниговской сцене - герои античных представлений ( «Черниговское эхо-2», день третий)Насколько же разнообразна и многогранна программа «Черниговского эхо», которые разные по жанру и отличные по стилю игры моноспектакля, выполняемые его участниками! Третий день фестиваля - яркое тому подтверждение. Трудно представить более контрастные сценические действа, чем античная трагедия «Медея», созданная Еврипидом еще в 431 году до н.э., и классическая комедия древнегреческого драматурга Аристофана. Но чувства, которые волнуют героев обоих спектаклей, близки и понятны нашим современникам, несмотря на то, что высказываются на разных языках.

Эмоционально впечатляющая, насыщенная мощной энергетикой игра румынской актрисы Луминицы Борта убедительно передавала глубокие страдания и отчаяние женщины, преданной любимым человеком, и не оставила равнодушным ни одного из присутствующих в зале зрителей. А предложенный драматургом Ниной Мазур современный вариант прочтения классической пьесы открыл неожиданный ракурс этой трагической истории: зачем коринфяне, которые из мести убили малолетних сыновей Медеи, обвинили ее в страшном преступлении - дитиновбивстви?

Взволнованные зрители бурными аплодисментами и букетами цветов благодарили актрисе за воодушевленную игру, а в память о выступлении на черниговской сцене ей был вручен диплом участника Международного театрального фестиваля моноспектаклей «Черниговское эхо-2».

Целую гамму разнообразных чувств вызвала комедийная по жанру, но на самом деле серьезная по тематике спектакль «Лисистрата», которая состоялась вечером в этот день на большой сцене театра. Пожалуй, Аристофан, который написал это произведение во время опустошительной Пелопоннесской войны, и не предполагал, что в начале XXI века тема разрушительной войны между народами, которые живут по соседству, к сожалению, не потеряет своей актуальности.

Талантливому немецкому актеру Алексу Борису удалось, не нарушая традиций античного театра, где все роли исполняли только актеры-мужчины, создать более десятка ярких сценических образов, причем по меньшей мере семь из них были женскими. Постоянно перевоплощаясь из одного образа в другой, он был то деловитой Лисистрате, то решительной и грубоватой спартанки, то одной из афинянок - пренебрежительно-ироничным или чутко-эротической, а то и пожилой их провидицей. Не менее яркими и выразительными были мужские образы - часового, афинского советника, спартанского воина, послов от обеих враждующих сторон и другие. Мгновенные превращения актера (благодаря небольшому отрезку ткани, пластическим решением, голосовым модуляциям) захватывали зрительскую аудиторию, которая взрывами смеха и горячими аплодисментами отзывалась на смешные ситуации в сценическом действе.

Восторженными аплодисментами наградили зрители исполнителя, благодаря его за талантливую игру, яркие эмоции, незабываемые впечатления.

Вручая Алексу Борису диплом участника Международного театрального фестиваля моноспектаклей «Черниговское эхо-2», директор Черниговского фестиваля Сергей Моисеенко высказал пожелание об участии такого интересного, неординарного актера в будущих фестивальных программах на черниговской сцене.

Завершая фестивальный вечер, ведущие пригласили присутствующих посетить моноспектакля следующего фестивального дня авторскую работу армянской актрисы Сусанны Багдасарян-Флис «Я жить хочу», показ которой состоится на малой сцене в 16.00., И спектакль «Маргарита и Абульфаз» в исполнении белорусской артистки Елены Дудич, который состоится в 19.00. на большой сцене театра.

Искренне желаем успеха и зрительской привязанности участникам фестиваля «Черниговское эхо», а нашим зрителям - ярких впечатлений от просмотра предложенных моноспектаклей ..

 Раиса Миненко, руководитель литературно-драматургической части театрашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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