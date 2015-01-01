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Черниговская парикмахер-модельер стала лучшей в Украине
- Сегодня, 09:01
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На минувшей неделе в Киеве состоялся XV Международный Фестиваль парикмахерского искусства, моды и дизайна "Хрустальный Ангел".
В рамках этого фестиваля прошло несколько чемпионатов.
В одном из них, а именно VI Всеукраинском чемпионате по колористике \ "ESTELCOLOR \" приняла участие представительница Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания ученица группы 615 (парикмахер-модельер) Рилошко Анна (мастер производственного обучения Бебко Татьяна Олеговна, преподаватель визажного дела Падалко Юлия Александровна).
В номинации \ "Свадебное окрашивания волос \" Рилошко Анна завоевала 1 место, а по итогам Всеукраинского чемпионата \ "ESTELCOLOR \" получила Гран-При.
Поздравляем нашу талантливую ученицу, ее наставников и желаем им дальнейших творческих успехов!
В рамках этого фестиваля прошло несколько чемпионатов.
В одном из них, а именно VI Всеукраинском чемпионате по колористике \ "ESTELCOLOR \" приняла участие представительница Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания ученица группы 615 (парикмахер-модельер) Рилошко Анна (мастер производственного обучения Бебко Татьяна Олеговна, преподаватель визажного дела Падалко Юлия Александровна).
В номинации \ "Свадебное окрашивания волос \" Рилошко Анна завоевала 1 место, а по итогам Всеукраинского чемпионата \ "ESTELCOLOR \" получила Гран-При.
Поздравляем нашу талантливую ученицу, ее наставников и желаем им дальнейших творческих успехов!
Источник: 0462.ua
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