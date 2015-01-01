﻿﻿ Черниговская парикмахер-модельер стала лучшей в Украине » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговская парикмахер-модельер стала лучшей в Украине
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговская парикмахер-модельер стала лучшей в Украине

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:01
  • Просмотров: 24
Черниговская парикмахер-модельер стала лучшей в УкраинеНа минувшей неделе в Киеве состоялся XV Международный Фестиваль парикмахерского искусства, моды и дизайна "Хрустальный Ангел".

В рамках этого фестиваля прошло несколько чемпионатов.

В одном из них, а именно VI Всеукраинском чемпионате по колористике \ "ESTELCOLOR \" приняла участие представительница Черниговского высшего профессионального училища бытового обслуживания ученица группы 615 (парикмахер-модельер) Рилошко Анна (мастер производственного обучения Бебко Татьяна Олеговна, преподаватель визажного дела Падалко Юлия Александровна).

В номинации \ "Свадебное окрашивания волос \" Рилошко Анна завоевала 1 место, а по итогам Всеукраинского чемпионата \ "ESTELCOLOR \" получила Гран-При.

Поздравляем нашу талантливую ученицу, ее наставников и желаем им дальнейших творческих успехов!шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Студентка - парикмахер из Чернигова стала лучшей на Всеукраинском конкурсе

6-7 Декабря в Киеве состоялся финал самого масштабного Всеукраинского конкурса среди студентов

Пятое место заняли воспитанники черниговского туристического центра на чемп ...

С 26 июня по 3 июля сборная команда Черниговской области по спортивному ориентированию, которую

Пятое место заняли воспитанники черниговского туристического центра на чемп ...

С 26 июня по 3 июля сборная команда Черниговской области по спортивному ориентированию, которую

Черниговская спортсменка Марта Мозговая завоевала золотую и бронзовую медал ...

11-16 мая во Львове проходил открытый Чемпионат Украины по пулевой стрельбе, в котором приняла

Юный вокалист из Черниговщины завоевал Гран-при Международного фестиваля пе ...

Недавно в городе Днепропетровске проходил VIII Международный фестиваль песни «Чернобыльские

В Чернигове отметили лучших в сфере бытового обслуживания

По случаю профессионального праздника - Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового
﻿
Видео
В Черниговской области планируют построить технопарк «Золотая молодежь»: как отдыхает дочь губернатора Черниговск... На выезде из Чернигова образовалась пробка В Чернигове открыли сезон байдарок Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Новый призыв: черниговцы отправились в армию. ВИДЕО
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети