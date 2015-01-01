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В Чернигове объявлен конкурс проектов на улучшение городского пространства и популяризацию здорового образа жизни
- Сегодня, 09:28
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Вчера начался прием заявлений и проектов на участие в городском конкурсе проектов в рамках Программы развития гражданского общества в Чернигове на 2016-2020 годы.
Принимаются проекты по двум направлениям: здравоохранение и спорт, историко-просветительские проекты.
По первому направлению черниговцы могут предлагать проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, профилактику заболеваний среди различных слоев населения.
Второе предусматривает проекты, цель которых – улучшение городского пространства. А именно: популяризацию истории города, борьбу с вандализмом, сохранение исторической среды, совершенствование или создание зон отдыха, повышение уровня городского патриотизма.
На каждое направление выделят 100 тысяч гривен. Максимальная сумма бюджета проекта не должна составлять более 25 тысяч гривен. Таким образом, в пределах одного направления потенциально может быть не менее 4 победителей.
Все проекты должны реализовать в пределах Чернигова до завершения текущего бюджетного года.
Подробнее ознакомиться с конкурсными требованиями и порядком подачи проектов можно на сайте горсовета. Последний день подачи заявления и других документов для участия в конкурсе – 26 мая.
Принимаются проекты по двум направлениям: здравоохранение и спорт, историко-просветительские проекты.
По первому направлению черниговцы могут предлагать проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта, профилактику заболеваний среди различных слоев населения.
Второе предусматривает проекты, цель которых – улучшение городского пространства. А именно: популяризацию истории города, борьбу с вандализмом, сохранение исторической среды, совершенствование или создание зон отдыха, повышение уровня городского патриотизма.
На каждое направление выделят 100 тысяч гривен. Максимальная сумма бюджета проекта не должна составлять более 25 тысяч гривен. Таким образом, в пределах одного направления потенциально может быть не менее 4 победителей.
Все проекты должны реализовать в пределах Чернигова до завершения текущего бюджетного года.
Подробнее ознакомиться с конкурсными требованиями и порядком подачи проектов можно на сайте горсовета. Последний день подачи заявления и других документов для участия в конкурсе – 26 мая.
Источник: 0462.ua
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