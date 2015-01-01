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В Чернигове из-за не затушенного окурка вспыхнул балкон многоэтожки
- Сегодня, 10:04
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Вчера, 26. апреля, вечером, около 21:30 ну просп. Мира, 65 вспыхнул балкон в многоэтажке. По предварительной информации причиной пожара стал не потушенный окурок, брошенный с верхних этажей.
По словам очевидцев происшествия, балкон вспыхнул, как спичка, огонь мгновенно охватил все помещение.
Спасателей вызвали проходящие мимо черниговцы, которые первые и заметили столб пламени.
Как сообщили редакции жильцы дома, квартира давно пустует. Раньше в ней жила пожилая женщина, однако ее в связи с болезнью забрали к себе родственники.
Пенсионерка была очень бережливым человеком, в квартире за много лет она накопила большое количество ненужных вещей.
Балкон тоже был сильно захламлен, и, видимо, поэтому так быстро загорелся.
Несмотря на то, что балкон был застеклен и заперт, ветром окурок занесло в щель внизу у пола, говорят соседи.
В происшествии никто не пострадал.
По словам очевидцев происшествия, балкон вспыхнул, как спичка, огонь мгновенно охватил все помещение.
Спасателей вызвали проходящие мимо черниговцы, которые первые и заметили столб пламени.
Как сообщили редакции жильцы дома, квартира давно пустует. Раньше в ней жила пожилая женщина, однако ее в связи с болезнью забрали к себе родственники.
Пенсионерка была очень бережливым человеком, в квартире за много лет она накопила большое количество ненужных вещей.
Балкон тоже был сильно захламлен, и, видимо, поэтому так быстро загорелся.
Несмотря на то, что балкон был застеклен и заперт, ветром окурок занесло в щель внизу у пола, говорят соседи.
В происшествии никто не пострадал.
Источник: 0462.ua
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