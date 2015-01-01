В Чернигове из-за не затушенного окурка вспыхнул балкон многоэтожки

По словам очевидцев происшествия, балкон вспыхнул, как спичка, огонь мгновенно охватил все помещение.Спасателей вызвали проходящие мимо черниговцы, которые первые и заметили столб пламени.Как сообщили редакции жильцы дома, квартира давно пустует. Раньше в ней жила пожилая женщина, однако ее в связи с болезнью забрали к себе родственники.Пенсионерка была очень бережливым человеком, в квартире за много лет она накопила большое количество ненужных вещей.Балкон тоже был сильно захламлен, и, видимо, поэтому так быстро загорелся.Несмотря на то, что балкон был застеклен и заперт, ветром окурок занесло в щель внизу у пола, говорят соседи.В происшествии никто не пострадал.