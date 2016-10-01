Внимание: перекрытие дорожного движения! Схемы объезда

На эти дни для общественного транспорта, который движется по проспекту Победы, установлено объезд перекрытого участка по следующим направлениям:1. Автобусные маршруты (см. Рисунок 1)На троллейбусном маршруте № 6 «2-я городская больница - ул. Независимости» будет временно изменено конечную остановку «2-я городская больница» на «Железнодорожный вокзал». Жителям микрорайона ул. Пухова, Белова, которые пользуются маршруту № 6, предлагаем осуществлять на него пересадку с маршрута № 7.Вниманию владельцев частного автомобильного транспорта!Во избежание заторов и проблем с функционированием общественного транспорта просим минимизировать пользование частными автомобилями в районе проведения строительно-монтажных работ, особенно в часы пик, а также воздержаться от парковки на улицах Мстиславская (на отрезке от пр. Победы до ул. Коцюбинского), Пятницкая (на участке от ул. Гетьмана Полуботка до ул. Киевская), Гетмана Полуботка, Кирпоноса (на отрезке от пр. Мира до ул. Шевченко), ул. Коцюбинского (на участке от ул. Мстиславской до ул. Пушкина).При внесении в схему перекрытия движения любых изменений и уточнений информация будет публиковаться на официальном веб-портале Черниговского городского совета.