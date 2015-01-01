На Черниговщине пьянка закончилась поножовщиной

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения человеку умышленных тяжких телесных повреждений.В полицию позвонил фельдшер одного из сел Сновского района и сообщил, что в ходе ссоры между двумя односельчанами один из них получил ножевое ранение.На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Осмотрев место преступления, правоохранители обнаружили кухонный нож со следами бурого цвета.Опросив жителей деревни, полицейские установили, что двое соседей во время распития спиртных напитков поссорились. Один из них схватил нож и ударил им соперника в живот. Раненый каретой скорой помощи был доставлен в Корюковскую центральную районную больницу.Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.По данному факту полицией открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.