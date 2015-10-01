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Петиция против надписи Grill возле «Сенатора» за сутки набрала 250 голосов
- Сегодня, 11:29
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25 апреля на городском сайте петиций появилось предложение убрать из центра Чернигова рекламный МАФ, установленный возле ресторана «Сенатор».
«Рекламний МАФ "Гріль" від одного із бізнесів міського голови Владислава Атрошенка псує зовнішній вигляд міста із 1300-літною історією, а саме – загороджує пам'ятку архітектури і містобудування(колишній кінотеатр імені Щорса).
Вимагаємо розібратися із ситуацією, що склалася, комісію з погодження розміщення тимчасових об'єктів на об'єктах благоустрою міської ради, а міського голову – дати публічне пояснення громаді, чому на словах він виступає за впорядування історичного центру міста, а на ділі – ні», – говорится в петиции.
Горожане инициативу поддержали и собрали нужное количество подписей (250) с рекордной скоростью – всего за сутки. Теперь петиция направлена на рассмотрение. Ответ на нее должны предоставить не позднее 10 мая.
Черниговцы тем временем продолжают делать фотожабы.
«Рекламний МАФ "Гріль" від одного із бізнесів міського голови Владислава Атрошенка псує зовнішній вигляд міста із 1300-літною історією, а саме – загороджує пам'ятку архітектури і містобудування(колишній кінотеатр імені Щорса).
Вимагаємо розібратися із ситуацією, що склалася, комісію з погодження розміщення тимчасових об'єктів на об'єктах благоустрою міської ради, а міського голову – дати публічне пояснення громаді, чому на словах він виступає за впорядування історичного центру міста, а на ділі – ні», – говорится в петиции.
Горожане инициативу поддержали и собрали нужное количество подписей (250) с рекордной скоростью – всего за сутки. Теперь петиция направлена на рассмотрение. Ответ на нее должны предоставить не позднее 10 мая.
Черниговцы тем временем продолжают делать фотожабы.
Источник: 0462.ua
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