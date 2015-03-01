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В Куликовском районе нашли восемь старых мин
- Сегодня, 11:31
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Вчера, 26 апреля, в 14:17 в Службу спасения «101» в Куликовском районе поступило сообщение о том, что на открытой территории, недалеко от железнодорожной станции с. Большая Муравейка при проведении земляных работ, был обнаружен предмет, внешне похожий на взрывоопасный.
Место обнаружения опасной находки было взято под охрану сотрудниками Национальной полиции.
27 апреля, специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области, которые прибыли по вызову, идентифицировали опасную находку, как минометную мину калибром 120 мм времен Второй мировой войны.
Во время дополнительного обследования прилегающей территории, было обнаружено еще 7 подобных мин.
После проведения необходимых работ все взрывоопасные предметы в количестве 8 единиц было вывезено спецавтомобилем в определенное место за пределами населенного пункта и в 11:40 уничтожили.
Место обнаружения опасной находки было взято под охрану сотрудниками Национальной полиции.
27 апреля, специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области, которые прибыли по вызову, идентифицировали опасную находку, как минометную мину калибром 120 мм времен Второй мировой войны.
Во время дополнительного обследования прилегающей территории, было обнаружено еще 7 подобных мин.
После проведения необходимых работ все взрывоопасные предметы в количестве 8 единиц было вывезено спецавтомобилем в определенное место за пределами населенного пункта и в 11:40 уничтожили.
Источник: 0462.ua
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