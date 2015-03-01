В Куликовском районе нашли восемь старых мин

Место обнаружения опасной находки было взято под охрану сотрудниками Национальной полиции.27 апреля, специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС Украины в Черниговской области, которые прибыли по вызову, идентифицировали опасную находку, как минометную мину калибром 120 мм времен Второй мировой войны.Во время дополнительного обследования прилегающей территории, было обнаружено еще 7 подобных мин.После проведения необходимых работ все взрывоопасные предметы в количестве 8 единиц было вывезено спецавтомобилем в определенное место за пределами населенного пункта и в 11:40 уничтожили.