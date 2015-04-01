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Открытие турсезона состоится 29 апреля. Полная программа мероприятий

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:17
  • Просмотров: 31
Открытие турсезона состоится 29 апреля. Полная программа мероприятийВ Чернигове 29 и 30 апреля на Валу, Аллее Героев, Красной площади и возле Екатерининской церкви состоятся интересные мероприятия по случаю открытия туристического сезона. План мероприятий и другие организационные вопросы обсуждались сегодня, 27 апреля, в Черниговском городском совете на заседании организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий с 29 апреля по 28 мая с участием заместителя городского головы Ольги Хонич.

В совещании приняли участие представители структурных подразделений и коммунальных предприятий городского совета, департамента культуры и туризма, национальностей и религий и спорта облгосадминистрации, а также правоохранительных органов.

Как уже сообщалось ранее, в этом году туристический сезон откроется фестивалем «Драник-фест», торжественное открытие которого запланировано на 14 часов на Красной площади.

По словам главного режиссера фестиваля, начальника военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александра Шевчука, 29 апреля в разных локациях состоится насыщенная историко-культурная программа мероприятий, среди которых: интересная концертная программа, казацкие развлечения и разнообразные мастер-классы, программа, выставки творческих работ, а также праздничная торговля и установления рекорда по выпечке драников. Кроме того, вечером в 20:00 состоится открытие сезона фаер-шоу в рамках фестиваля «Ночные огни Чернигова».

На следующий день, 30 апреля, в рамках открытия туристического сезона состоятся выступления спортсменов и детских танцевальных коллективов, концертная программа, работать фуд-зона, детские и литературные локации и др.

Участники совещания обратили особое внимание на вопросы обеспечения благоустройства и благоустройства мест проведения мероприятий, а также обеспечение охраны правопорядка в областном центре.

По словам Ольги Хонич, в настоящее время на Красной площади уже устанавливается сцена и домики, из которых будет осуществляться праздничная торговля, в связи с этим проезд через площадь перекрыт. В выходные дни во время проведения праздничных мероприятий, которые будут проходить в течение мая, Красная площадь каждый раз будет перекрываться, а уже в понедельник проезд через площадь будет открыт.

Справка. В течение мая в Чернигове также запланированы:

6-7 мая - Дни Одессы в Чернигове, фестиваль классической музыки под открытым небом и художественный проект «Старинная музыка в древнем городе»;

13-14 мая - Фестиваль уличного искусства «Street art» и ретро фестиваль;

25 мая - творческий проект «Искусство молодых»;

27-28 мая - Фестиваль регионального значения «ИМК Фест» и театральный фестиваль под открытым небом «Под маской легенд».
Открытие турсезона состоится 29 апреля. Полная программа мероприятий
Открытие турсезона состоится 29 апреля. Полная программа мероприятий
Открытие турсезона состоится 29 апреля. Полная программа мероприятий
Открытие турсезона состоится 29 апреля. Полная программа мероприятий
Открытие турсезона состоится 29 апреля. Полная программа мероприятий

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Источник: 0462.ua

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