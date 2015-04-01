Открытие турсезона состоится 29 апреля. Полная программа мероприятий

В совещании приняли участие представители структурных подразделений и коммунальных предприятий городского совета, департамента культуры и туризма, национальностей и религий и спорта облгосадминистрации, а также правоохранительных органов.Как уже сообщалось ранее, в этом году туристический сезон откроется фестивалем «Драник-фест», торжественное открытие которого запланировано на 14 часов на Красной площади.По словам главного режиссера фестиваля, начальника военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александра Шевчука, 29 апреля в разных локациях состоится насыщенная историко-культурная программа мероприятий, среди которых: интересная концертная программа, казацкие развлечения и разнообразные мастер-классы, программа, выставки творческих работ, а также праздничная торговля и установления рекорда по выпечке драников. Кроме того, вечером в 20:00 состоится открытие сезона фаер-шоу в рамках фестиваля «Ночные огни Чернигова».На следующий день, 30 апреля, в рамках открытия туристического сезона состоятся выступления спортсменов и детских танцевальных коллективов, концертная программа, работать фуд-зона, детские и литературные локации и др.Участники совещания обратили особое внимание на вопросы обеспечения благоустройства и благоустройства мест проведения мероприятий, а также обеспечение охраны правопорядка в областном центре.По словам Ольги Хонич, в настоящее время на Красной площади уже устанавливается сцена и домики, из которых будет осуществляться праздничная торговля, в связи с этим проезд через площадь перекрыт. В выходные дни во время проведения праздничных мероприятий, которые будут проходить в течение мая, Красная площадь каждый раз будет перекрываться, а уже в понедельник проезд через площадь будет открыт.Справка. В течение мая в Чернигове также запланированы:6-7 мая - Дни Одессы в Чернигове, фестиваль классической музыки под открытым небом и художественный проект «Старинная музыка в древнем городе»;13-14 мая - Фестиваль уличного искусства «Street art» и ретро фестиваль;25 мая - творческий проект «Искусство молодых»;27-28 мая - Фестиваль регионального значения «ИМК Фест» и театральный фестиваль под открытым небом «Под маской легенд».