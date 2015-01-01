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24-летняя черниговка "завязала" с проституцией и стала сутенершей

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:31
  • Просмотров: 34
24-летняя черниговка "завязала" с проституцией и стала сутенершейВчера, 26 апреля, в Чернигове полиция разоблачила 24-летнюю сутеренку. Об этом сообщает начальник сектора коммуникаций ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль, информирует Garmata.tv.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела противодействия торговле людьми ГУНП в области установили, что молодая безработная черниговка решила создать свой бизнес в секс индустрии.

Для этого она подыскала двух подходящих женщин, которые были старше сутенерши.

Клиентов искала через объявления, место встречи устраивали в съемных квартирах.

Половину денег от предоставленных услуг организатор бизнеса забирала себе.

В настоящее время правоохранители задокументировали 7 фактов сводничества, установленные и опрошены все участники криминальных сделок.

Также установлено, что подозреваемая занимается этим уже около года и начала формировать свой круг клиентов.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за проституцию.

По всем фактам возбуждены уголовные производства. Сутенерше грозит штраф или ограничение свободы на срок до 3 лет.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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