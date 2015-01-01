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24-летняя черниговка "завязала" с проституцией и стала сутенершей
- Сегодня, 12:31
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Вчера, 26 апреля, в Чернигове полиция разоблачила 24-летнюю сутеренку. Об этом сообщает начальник сектора коммуникаций ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль, информирует Garmata.tv.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела противодействия торговле людьми ГУНП в области установили, что молодая безработная черниговка решила создать свой бизнес в секс индустрии.
Для этого она подыскала двух подходящих женщин, которые были старше сутенерши.
Клиентов искала через объявления, место встречи устраивали в съемных квартирах.
Половину денег от предоставленных услуг организатор бизнеса забирала себе.
В настоящее время правоохранители задокументировали 7 фактов сводничества, установленные и опрошены все участники криминальных сделок.
Также установлено, что подозреваемая занимается этим уже около года и начала формировать свой круг клиентов.
Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за проституцию.
По всем фактам возбуждены уголовные производства. Сутенерше грозит штраф или ограничение свободы на срок до 3 лет.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела противодействия торговле людьми ГУНП в области установили, что молодая безработная черниговка решила создать свой бизнес в секс индустрии.
Для этого она подыскала двух подходящих женщин, которые были старше сутенерши.
Клиентов искала через объявления, место встречи устраивали в съемных квартирах.
Половину денег от предоставленных услуг организатор бизнеса забирала себе.
В настоящее время правоохранители задокументировали 7 фактов сводничества, установленные и опрошены все участники криминальных сделок.
Также установлено, что подозреваемая занимается этим уже около года и начала формировать свой круг клиентов.
Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за проституцию.
По всем фактам возбуждены уголовные производства. Сутенерше грозит штраф или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Источник: 0462.ua
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