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Что в Черниговской области выращивать выгодно, а что – нет?
- Сегодня, 09:00
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Украинские аграрии ныне говорят о том, что выращивать картофель становиться все менее выгодно. На что же в таком случае следует направить свои силы?
Картофель нерентабелен, но не для всех
В Черниговской области много агрономов уже исключили эту культуру с полей, однако не все могут себе такое позволить, – пишет SuperAgronom.com
– А что нам еще выращивать, кроме картофеля? У нас на нее вся техника завязана, хранилища, рабочие – все для выращивания картофеля. Но вопрос в том, что некуда его сбыть.
В прошлом году многие даже не выкопали всего, что выросло, так как погода не позволила. Земля была сухая, комбайны картофель просто били, портили. Много было с картофелем комков земли.
На продовольственный картофель такой не годится – приходится чуть ли не вручную перебирать. А сдать на переработку некуда, – рассказывает один из фермеров Нежинского района.
Чтобы засадить картофелем один гектар земли, обработать его и собрать урожай, в минувшем году пришлось потратить от 85 до 110 тысяч гривен. Такие цифры озвучивает президент Украинской ассоциации производителей картофеля Николай Гордийчук.
В сумму входят расходы на посадочный материал (для проведения расчетов брался картофель первой репродукции, цена которого составляла 9–10 грн/кг), расходы на средства защиты, удобрения и орошение.
Кстати, по словам Гордийчука, орошение уже стало обязательной составляющей технологии производства картофеля в любой местности страны. Вот и считайте!
Хотя... есть и такие агрономы, которые говорят о высоких перспективах картофелеводства даже в нынешних реалиях.
Главная проблема, по их словам, заключается в отсутствии севооборотов и устаревших технологиях выращивания.
Хозяйства, которые придерживаются агрономических рекомендаций и севооборотов, даже в прошлом году получили по 40–45 тонн картофеля с гектара. Это при том, что средняя урожайность в 2016 году была 16–20 тонн с гектара.
При средних расчетах (100 тысяч гривен на 1 га и 20 тоннах урожая) 1 кг картофеля должен стоить не менее 5 гривен, чтобы фермер хотя бы вышел в ноль.
Зелень – лидирует...
В Украине выгоднее всего выращивать на продажу зеленый лук и укроп. Квадратный метр лука, к примеру, приносит порядка тысячи гривен дохода, пишет «Агростори».
– Выращивание овощей, зелени в теплицах – один из самых перспективных бизнесов. Но требует больших вложений. Квадратный метр современной теплицы стоит 10 тысяч долларов. Большинству украинцев негде взять деньги. Банки не дают кредиты на такой бизнес.
А вот лук и укроп можно выращивать в открытом грунте. Квадратный метр лука приносит тысячу гривен дохода. Таких производителей в Украине много, – отмечает аграрный эксперт Юрий Безухий.
В текущем сезоне за счет массовости цена на зеленый лук не превысит 64 гривен. То же и с укропом. Не очень хорошо обстоят дела и с выращиванием разных видов салата. В Одесской области в прошлом году закрылись 30 фермерских хозяйств, которые этим занимались, поскольку, как оказалось, привезти салат из Испании дешевле, чем вырастить его в Украине.
– В текущем году в госбюджете предусмотрены дотации на выращивание капусты, шпината и других культур. Но фермеры не спешат засеивать поля: научены горьким опытом получения дотаций.
Тот же шпинат – рискованная культура. На поле его не посеешь, как пшеницу или рожь. Потому что за неделю станет старым. Есть такой никто не будет. Распродать весь урожай сразу невозможно, – объясняет эксперт.
Выгодно выращивать зелень неподалеку от крупных городов. Основные клиенты – рестораны и магазины. Так что – берем на заметку!
…А самая выгодная «зелень» – доллары!
– Я выращиваю зелень давно, лет десять кряду. Но выгоднее продавать покупную. А вообще самая выгодная «зелень» – доллары, – комментирует затронутую нами тему продавец свежей зелени в ассортименте на Центральном рынке.
Женщина признается:
– В наших условиях растет лук, петрушка, укроп... Остальное в наших условиях пока не растет. Рано. Это если честно. У нас попросту нет таких теплиц.
К примеру, чтобы отбить стоимость квадратного метра теплицы, необходимо засадить той же рукколой грядку размером с «динамовское» поле. Ну а если врать… то растет все!
Возможно, именно поэтому предпринимательница пожелала остаться неизвестной. Тем не менее не она одна отказывается говорить о своем бизнесе. А вот о соседском – пожалуйста!
– У нас тут на рынке торгует женщина, так она за сезон отбила стоимость теплицы. А на теплицу, между прочим, потратила 45 тысяч гривен! Срезала немного урожая, две корзины в руки, на маршрутку – и на базар. И так каждый день. Еще как выгодно! – рассказал мужчина – продавец овощей.
Он же утверждает, что выгодно торговать даже картофелем. Правда, сам, говорит, выращивает картофель не на продажу, а только для своей семьи. У него на прилавке – фасоль: обычная и «диковинная» (несколько видов).
– Даже по 2 гривни стакан можно продавать – и будет выгодною, если ею засадить плантацию, – комментирует предприниматель свою деятельность.
А вот его соседка по торговому ряду с таким мнением не соглашается:
– Сложно сказать, что выгодно, а что нет. Весной – одно, летом – другое… по-разному. Действительно, ранние овощи и зелень всегда лучше идут. Но опять же, бывает, не угадаешь.
Например, посадишь те же ранние помидоры, огурцы. Еще своего урожая нет, а на базар уже всего понапривозили и продают. И ты не у дел. Или картошка: в прошлом году такой неурожай был, что какая там выгода. А сколько труда в нее вложить надо!
– Может, стоит позаморачиваться и урожай переработать? – спрашиваем у женщин, торгующих домашней консервацией.
– Какое там! Консервацию раньше хоть цыгане брали, а теперь уже и те сами заготавливают. Нет денег у людей! Богатые идут в супермаркеты, а у бедных не за что покупать, – жалуются самые мелкие предпринимательницы.
Как видим, единого мнения насчет рентабельности огородных культур нет. Наверное, потому, что дело не в овощах, а в предпринимательской жилке. И тут не поспоришь.
Картофель нерентабелен, но не для всех
В Черниговской области много агрономов уже исключили эту культуру с полей, однако не все могут себе такое позволить, – пишет SuperAgronom.com
– А что нам еще выращивать, кроме картофеля? У нас на нее вся техника завязана, хранилища, рабочие – все для выращивания картофеля. Но вопрос в том, что некуда его сбыть.
В прошлом году многие даже не выкопали всего, что выросло, так как погода не позволила. Земля была сухая, комбайны картофель просто били, портили. Много было с картофелем комков земли.
На продовольственный картофель такой не годится – приходится чуть ли не вручную перебирать. А сдать на переработку некуда, – рассказывает один из фермеров Нежинского района.
Чтобы засадить картофелем один гектар земли, обработать его и собрать урожай, в минувшем году пришлось потратить от 85 до 110 тысяч гривен. Такие цифры озвучивает президент Украинской ассоциации производителей картофеля Николай Гордийчук.
В сумму входят расходы на посадочный материал (для проведения расчетов брался картофель первой репродукции, цена которого составляла 9–10 грн/кг), расходы на средства защиты, удобрения и орошение.
Кстати, по словам Гордийчука, орошение уже стало обязательной составляющей технологии производства картофеля в любой местности страны. Вот и считайте!
Хотя... есть и такие агрономы, которые говорят о высоких перспективах картофелеводства даже в нынешних реалиях.
Главная проблема, по их словам, заключается в отсутствии севооборотов и устаревших технологиях выращивания.
Хозяйства, которые придерживаются агрономических рекомендаций и севооборотов, даже в прошлом году получили по 40–45 тонн картофеля с гектара. Это при том, что средняя урожайность в 2016 году была 16–20 тонн с гектара.
При средних расчетах (100 тысяч гривен на 1 га и 20 тоннах урожая) 1 кг картофеля должен стоить не менее 5 гривен, чтобы фермер хотя бы вышел в ноль.
Зелень – лидирует...
В Украине выгоднее всего выращивать на продажу зеленый лук и укроп. Квадратный метр лука, к примеру, приносит порядка тысячи гривен дохода, пишет «Агростори».
– Выращивание овощей, зелени в теплицах – один из самых перспективных бизнесов. Но требует больших вложений. Квадратный метр современной теплицы стоит 10 тысяч долларов. Большинству украинцев негде взять деньги. Банки не дают кредиты на такой бизнес.
А вот лук и укроп можно выращивать в открытом грунте. Квадратный метр лука приносит тысячу гривен дохода. Таких производителей в Украине много, – отмечает аграрный эксперт Юрий Безухий.
В текущем сезоне за счет массовости цена на зеленый лук не превысит 64 гривен. То же и с укропом. Не очень хорошо обстоят дела и с выращиванием разных видов салата. В Одесской области в прошлом году закрылись 30 фермерских хозяйств, которые этим занимались, поскольку, как оказалось, привезти салат из Испании дешевле, чем вырастить его в Украине.
– В текущем году в госбюджете предусмотрены дотации на выращивание капусты, шпината и других культур. Но фермеры не спешат засеивать поля: научены горьким опытом получения дотаций.
Тот же шпинат – рискованная культура. На поле его не посеешь, как пшеницу или рожь. Потому что за неделю станет старым. Есть такой никто не будет. Распродать весь урожай сразу невозможно, – объясняет эксперт.
Выгодно выращивать зелень неподалеку от крупных городов. Основные клиенты – рестораны и магазины. Так что – берем на заметку!
…А самая выгодная «зелень» – доллары!
– Я выращиваю зелень давно, лет десять кряду. Но выгоднее продавать покупную. А вообще самая выгодная «зелень» – доллары, – комментирует затронутую нами тему продавец свежей зелени в ассортименте на Центральном рынке.
Женщина признается:
– В наших условиях растет лук, петрушка, укроп... Остальное в наших условиях пока не растет. Рано. Это если честно. У нас попросту нет таких теплиц.
К примеру, чтобы отбить стоимость квадратного метра теплицы, необходимо засадить той же рукколой грядку размером с «динамовское» поле. Ну а если врать… то растет все!
Возможно, именно поэтому предпринимательница пожелала остаться неизвестной. Тем не менее не она одна отказывается говорить о своем бизнесе. А вот о соседском – пожалуйста!
– У нас тут на рынке торгует женщина, так она за сезон отбила стоимость теплицы. А на теплицу, между прочим, потратила 45 тысяч гривен! Срезала немного урожая, две корзины в руки, на маршрутку – и на базар. И так каждый день. Еще как выгодно! – рассказал мужчина – продавец овощей.
Он же утверждает, что выгодно торговать даже картофелем. Правда, сам, говорит, выращивает картофель не на продажу, а только для своей семьи. У него на прилавке – фасоль: обычная и «диковинная» (несколько видов).
– Даже по 2 гривни стакан можно продавать – и будет выгодною, если ею засадить плантацию, – комментирует предприниматель свою деятельность.
А вот его соседка по торговому ряду с таким мнением не соглашается:
– Сложно сказать, что выгодно, а что нет. Весной – одно, летом – другое… по-разному. Действительно, ранние овощи и зелень всегда лучше идут. Но опять же, бывает, не угадаешь.
Например, посадишь те же ранние помидоры, огурцы. Еще своего урожая нет, а на базар уже всего понапривозили и продают. И ты не у дел. Или картошка: в прошлом году такой неурожай был, что какая там выгода. А сколько труда в нее вложить надо!
– Может, стоит позаморачиваться и урожай переработать? – спрашиваем у женщин, торгующих домашней консервацией.
– Какое там! Консервацию раньше хоть цыгане брали, а теперь уже и те сами заготавливают. Нет денег у людей! Богатые идут в супермаркеты, а у бедных не за что покупать, – жалуются самые мелкие предпринимательницы.
Как видим, единого мнения насчет рентабельности огородных культур нет. Наверное, потому, что дело не в овощах, а в предпринимательской жилке. И тут не поспоришь.
Источник: 0462.ua
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