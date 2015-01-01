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После пожара в Черниговской области у многодетной семьи не осталось ничего
- Сегодня, 10:02
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Как сообщает пресс-служба обтасного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ночью 29 апреля в Корюковке выгорело целое частное хозяйство.
ЧП произошло из-за замыкания электросети. В результате огонь полностью уничтожил летнюю кухню, хозяйственную постройку и кровлю жилого дома.
К счастью, никто из жильцов – муж с женой и трое малолетних детей – не пострадал.
ЧП произошло из-за замыкания электросети. В результате огонь полностью уничтожил летнюю кухню, хозяйственную постройку и кровлю жилого дома.
К счастью, никто из жильцов – муж с женой и трое малолетних детей – не пострадал.
Источник: 0462.ua
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