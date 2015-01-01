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Экс-министр в Черниговской области попал в страшную аварию
- Сегодня, 10:32
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Бывший министр аграрной политики и продовольствия, Игорь Швайка попал в ДТП в Черниговской области.
На своей странице в «Фейсбук» сам бывший министр рассказал, что ехал из Конотопа в Киев.
Из комментариев под постом стало понятно, что «Мицубиси Паджеро», на котором ехал экс-министр, столкнулся с оставленным на обочине прицепом.
«Це залишення вантажного причіпу майже на добу прямо на дорозі без жодних розпізнавальних позначок, +сонце в очі, +дим від сухої трави», - объяснил Игорь Швайка причины ДТП.
В результате автомобиль бывшего министра превратился в груду металлолома. Сам Игорь Швайка был доставлен в Прилукскую больницу. Позже – в Харьковский институт патологии хребта и суставов.
«Вийшли пару годин тому з Інституту імені Сітенка. Рука в гіпсі, інша – забинтована, нога - в гіпсі», - рассказал о последствиях аварии Игорь Швайка.
Он поблагодарил медиков и случайных свидетелей аварии, которые оказали на месте ДТП первую помощь.
На своей странице в «Фейсбук» сам бывший министр рассказал, что ехал из Конотопа в Киев.
Из комментариев под постом стало понятно, что «Мицубиси Паджеро», на котором ехал экс-министр, столкнулся с оставленным на обочине прицепом.
«Це залишення вантажного причіпу майже на добу прямо на дорозі без жодних розпізнавальних позначок, +сонце в очі, +дим від сухої трави», - объяснил Игорь Швайка причины ДТП.
В результате автомобиль бывшего министра превратился в груду металлолома. Сам Игорь Швайка был доставлен в Прилукскую больницу. Позже – в Харьковский институт патологии хребта и суставов.
«Вийшли пару годин тому з Інституту імені Сітенка. Рука в гіпсі, інша – забинтована, нога - в гіпсі», - рассказал о последствиях аварии Игорь Швайка.
Он поблагодарил медиков и случайных свидетелей аварии, которые оказали на месте ДТП первую помощь.
Источник: 0462.ua
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