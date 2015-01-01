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Экс-министр в Черниговской области попал в страшную аварию

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:32
  • Просмотров: 31
Экс-министр в Черниговской области попал в страшную авариюБывший министр аграрной политики и продовольствия, Игорь Швайка попал в ДТП в Черниговской области.

На своей странице в «Фейсбук» сам бывший министр рассказал, что ехал из Конотопа в Киев.

Из комментариев под постом стало понятно, что «Мицубиси Паджеро», на котором ехал экс-министр, столкнулся с оставленным на обочине прицепом.

«Це залишення вантажного причіпу майже на добу прямо на дорозі без жодних розпізнавальних позначок, +сонце в очі, +дим від сухої трави», - объяснил Игорь Швайка причины ДТП.

В результате автомобиль бывшего министра превратился в груду металлолома. Сам Игорь Швайка был доставлен в Прилукскую больницу. Позже – в Харьковский институт патологии хребта и суставов.

«Вийшли пару годин тому з Інституту імені Сітенка. Рука в гіпсі, інша – забинтована, нога - в гіпсі», - рассказал о последствиях аварии Игорь Швайка.

Он поблагодарил медиков и случайных свидетелей аварии, которые оказали на месте ДТП первую помощь.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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